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С сегодняшнего дня бизнес-центр в Таллинне принадлежит Урмасу Сыырумаа

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С сегодняшнего дня бизнес-центр в Таллинне принадлежит Урмасу Сыырумаа
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Фото: US Real Estate

С сегодняшнего дня, 6 октября, владельцем центра Foorum является принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания US Real Estate, которая приобрела центр у Forum Invest OÜ и Forum Valduse OÜ.

«Мы хотим сразу же сделать центр Foorum узнаваемой частью центра города и воротами квартала Ротерманна со стороны Нарвского шоссе, – сказал Урмас Сыырумаа. – Мы сделаем так, чтобы первый этаж здания лучше вписывался в пересечение улицы Хобуяама и Нарвского шоссе и значительно улучшим пространственный диалог между кварталом Ротерманна и Foorumi Keskus».

По словам председателя правления US Real Estate Мартина Колга, торговая улица центра Foorum также очень сильно изменится: «Помимо обновления внешнего вида здания, мы добавим в центр новые бренды, которых сейчас нет в этом районе».

Foorumi Keskus – это современное здание класса А+, построенное в 2007 году и расположенное на пересечении улицы Хобуяама и Нарвского шоссе. На первом этаже офисного здания находится торговая улица, соединяющая Хобуяама и Нарвское шоссе. На верхних этажах расположены офисные помещения. Общая площадь арендуемых площадей составляет 9 600 квадратных метров, половина из которых — торговые, а половина — офисные помещения. Здание полностью сдано в аренду 50 арендаторам, крупнейшими из которых являются KPMG, Vapiano и Swedbank. На подземном этаже находится 135 парковочных мест.

Город Таллинн подписал договор на строительство трамвайных путей, согласно которому они пролягут между кварталом Ротерманна и центром Foorum. «У Таллинна большие планы по строительству трамвайных линий, и в результате улица Хобуяама приобретет новый облик. Мы хотим, чтобы перед бывшим Почтамтом, центром Foorum и кварталом Ротерманна было создано удобное городское пространство, где появится площадь со скамейками, озеленением и игровой площадкой. Таким образом город продолжит двигаться к обеспечению максимального комфорта пешеходов», — сказал Мартин Колга.

Сделку профинансировал LHV Pank. Продавца консультировали Ellex Raidla и Redgate Capital в сотрудничестве с Newsec Baltics. Сделка была одобрена Департаментом конкуренции.

US Real Estate – принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания, в портфеле которой более 115 000 м2 сдаваемых в аренду коммерческих площадей и более 200 000 м2 находящихся на стадии развития площадей. Компания владеет коммерческой, образовательной и спортивной недвижимостью, а также развивает целостную деловую и жилую среду, включая Батарейную морскую крепость, Golden Gate, Park Tondi, квартал Ротерманна. Общая стоимость портфеля недвижимости компании составляет более 350 миллионов евро.

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