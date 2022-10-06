Ректор ТУ: когда речь идет о деньгах в сфере образования, нет истины в последней инстанции

«Важно, чтобы изменения, связанные с финансированием образования, за счет поддержки одной области не привели к упадку в других. Наша общая цель – мудрое общество и образованная нация», – сказал Ассер.

«Решения появляются, когда за ними стоит крупная сумма денег. Полтора года назад, когда мы заговорили о кризисе финансирования образования, дефицит составлял около ста миллионов евро – это было до гиперинфляции. Мы должны сначала обсудить, является ли эта сумма приемлемой для общества и доступной для государства, и каким должен быть вклад самих студентов», – сказал Ассер.

«Эстония находится в середине рейтинга европейских стран по затратам на образование от объема ВВП, но среди стран с бесплатным высшим образованием мы находимся на одном из последних мест. Мы встретились с представителями всех политических партий в парламенте и получили внушающий надежду отклик о том, что проблема ясна – будущее высшего образования нуждается в поддержке. Мы предложили им сформулировать видение. Пусть избиратели сами решат, какое образование нужно Эстонии, и что может дать государство. Мы ожидаем, что эта формулировка будет исходить от партий. До тех пор идет поиск решений, мы должны заботиться о том, чтобы не оказаться в еще более глубокой яме», – сказал Ассер.