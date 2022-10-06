На состоявшейся в среду в Таллинне конференции, посвященной Дню учителя, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер сказал, что, когда речь идет о деньгах в сфере образования, нет истины в последней инстанции.
Ректор ТУ: когда речь идет о деньгах в сфере образования, нет истины в последней инстанции
«Важно, чтобы изменения, связанные с финансированием образования, за счет поддержки одной области не привели к упадку в других. Наша общая цель – мудрое общество и образованная нация», – сказал Ассер.
«Решения появляются, когда за ними стоит крупная сумма денег. Полтора года назад, когда мы заговорили о кризисе финансирования образования, дефицит составлял около ста миллионов евро – это было до гиперинфляции. Мы должны сначала обсудить, является ли эта сумма приемлемой для общества и доступной для государства, и каким должен быть вклад самих студентов», – сказал Ассер.
«Эстония находится в середине рейтинга европейских стран по затратам на образование от объема ВВП, но среди стран с бесплатным высшим образованием мы находимся на одном из последних мест. Мы встретились с представителями всех политических партий в парламенте и получили внушающий надежду отклик о том, что проблема ясна – будущее высшего образования нуждается в поддержке. Мы предложили им сформулировать видение. Пусть избиратели сами решат, какое образование нужно Эстонии, и что может дать государство. Мы ожидаем, что эта формулировка будет исходить от партий. До тех пор идет поиск решений, мы должны заботиться о том, чтобы не оказаться в еще более глубокой яме», – сказал Ассер.
«Проблема нехватки учителей кроется не только в низкой заработной плате, поэтому повышение зарплаты – это поверхностное и временное решение. Университеты постоянно вынуждены оптимизировать свою деятельность, то есть закрывать направления обучения. Но закрыть всегда легче, чем вновь открыть. Мы нашли возможности для экономии и понимаем свою ответственность – мы должны сохранить устойчивость многих необходимых для Эстонии компетенций. Зачастую эта компетенция является доступной только в университете, и мы к ней стремимся», – сказал Ассер, добавив также, что высшее образование никогда не следует противопоставлять профессиональному образованию.
По словам ректора Тартуского колледжа здравоохранения Уллы Преэден, ей по-прежнему кажется, что прикладные высшие учебные заведения не так заметны на фоне университетов, хотя они охватывают области, важные с точки зрения безопасности общества. «Прикладное высшее образование напрямую связано с рабочими профессиями. Почему это важно? Все студенты знают, на что они идут учиться и куда пойдут работать. Я до докторантуры не знала, в какую компанию или учреждение выйду на работу. Пандемия коронавируса бушевала в мире как минимум два года, и мы были готовы закрыть двери колледжа, чтобы пойти помогать людям», – сказала Преэден.
«Мы стали героями, но реальность совсем другая. Бюджет и возможности у нас очень разные. На данный момент мы достигли предела, и если модель финансирования не будет изменена, то перспективы у вузов здравоохранения очень плохие. Больше не на чем экономить. Мы не можем сократить количество студентов, тем более не можем закрыть учебные программы, у нас нет права на такую роскошь. Образование в целом должно быть в центре внимания государства, потому что для страны важны все специалисты», – сказала Преэден.
В рамках прошедшей в KUMU конференции «Как стать мудрой нацией в отсутствие денег?» представители разных сторон обсуждали решения, которые позволят и дальше обеспечивать качественное образование в Эстонии. На конференции выступили министр образования и науки Тынис Лукас, предприниматель и глава AS Mainor Кади Пярнитс, председатель Эстонского союза работников образования Реэмо Вольтри, директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер и ректор Тартуского колледжа здравоохранения Улла Преэден.
Конференцию организовал Эстонский союз работников образования.