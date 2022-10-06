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Назначен главный разведчик страны

Анастасия Тидо
, журналист
Назначен главный разведчик страны
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Полковник Каупо Росин станет новым главой Департамента внешней разведки.
Полковник Каупо Росин станет новым главой Департамента внешней разведки. Фото: Eero Vabamägi

Сегодня в 13 часов министр обороны Ханно Певкур обнародовал имя нового руководителя Департамента внешней разведки.

Новым главой Департамента стал полковник Каупо Росин - бывший военный разведчик, ныне занимающий пост главы киберкомандования Сил обороны Эстонии. Прежний руководитель Департамента внешней разведки Микк Марран занимал свою должность с 2016 года и в июне 2020 года правительство одобрило продление его полномочий еще на пять лет. Однако в августе он неожиданно ушел с должности по собственному желанию. С 1 ноября Микк Марран приступит к исполнению обязанностей главы Центра управления государственными лесами, поэтому Министерство обороны вынуждено было быстро искать ему замену.

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