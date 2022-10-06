В четверг Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую базу для введения потолка цен на нефть из РФ.
ЕС утвердил новый пакет санкций против России
«Совет сегодня принял решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России», - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
В Совете ЕС объясняли, что согласованный новый пакет вводит в законодательство ЕС «основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и для дальнейших ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны».
В Брюсселе уточняют, что конкретно комбинация этих мер работает следующим образом: «Будет запрещено предоставлять морские перевозки и оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование, или финансовую помощь, связанные с морской транспортировкой в третьи страны сырой нефти (по состоянию на декабрь 2022 года) или нефтепродуктов (по состоянию на февраль 2023 года), которые осуществляются в Россию или экспортируются из России».
При этом законодательство позволит «предоставлять транспорт и эти услуги, если нефть или нефтепродукты приобретаются по заранее установленной предельной цене или ниже».
В документе также указывается на то, что новый запрет для судов Евросоюза на морские перевозки таких продуктов в третьи страны «будет применяться с даты, когда Совет ЕС единогласно примет решение о введении ценового предела».
Новые санкции также включают запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в некоторых российских государственных компаниях.
Гражданам стран ЕС запрещается «занимать какие-либо должности в руководящих органах некоторых российских государственных или контролируемых государством юридических лиц и организаций», подчеркивается в документе.
Также санкции предусматривают запрет на работу со всеми криптовалютными активами, связанными с гражданами и резидентами РФ, в независимости от размеров этих активов.
Действие новых санкций распространяется и на Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав РФ.
Кроме того, власти ЕС решили вновь пополнить санкционные списки по России новыми позициями, а также расширить критерии определения лиц и структур, помогающих обходить действующие санкции, с целью применять меры и против них.
Экспортные ограничения
Кроме того, новый пакет санкций включает запрет на экспорт в Россию ряда товаров, в том числе «технических изделий, используемых в авиационном секторе». Информация об этом размещена на сайте Еврокомиссии.
О каких именно изделиях идет речь, не уточняется. В целом, вводимые экспортные ограничения направлены «на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее способности развивать свой сектор обороны и безопасности», говорится в заявлении Еврокомиссии.
Новый пакет санкций также предусматривает запрет экспорта в РФ коксующегося угля и некоторых электронных компонентов.
Ограничения импорта
Евросоюз в рамках восьмого санкционного пакета также ввел дополнительные ограничения на импорт российской продукции оценочным объемом около 7 млрд евро.
Как следует из заявления Еврокомиссии, будет запрещен ввоз в ЕС из России готовой продукции и полуфабрикатов из стали (для некоторых полуфабрикатов будет установлен переходный период), машин и оборудования, транспортных средств.
Также запрет коснется пластмасс, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых товаров химпрома и ювелирных изделий не из золота.
«Что касается торговли, ЕС расширяет запрет на импорт стальной продукции, которая либо производится в России, либо экспортируется из России. Дополнительные ограничения на импорт также введут в отношении древесной массы и бумаги, сигарет, пластмассы и косметики, а также элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы, которые в целом приносят России значительные доходы», - заявили в свою очередь в Совете ЕС.