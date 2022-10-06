Чт, 6.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Интерфакс
ЕС утвердил новый пакет санкций против России
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Флаги ЕС.
Флаги ЕС. Фото: KAI PFAFFENBACH

В четверг Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую базу для введения потолка цен на нефть из РФ.

«Совет сегодня принял решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России», - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В Совете ЕС объясняли, что согласованный новый пакет вводит в законодательство ЕС «основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и для дальнейших ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны».

В Брюсселе уточняют, что конкретно комбинация этих мер работает следующим образом: «Будет запрещено предоставлять морские перевозки и оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование, или финансовую помощь, связанные с морской транспортировкой в третьи страны сырой нефти (по состоянию на декабрь 2022 года) или нефтепродуктов (по состоянию на февраль 2023 года), которые осуществляются в Россию или экспортируются из России».

При этом законодательство позволит «предоставлять транспорт и эти услуги, если нефть или нефтепродукты приобретаются по заранее установленной предельной цене или ниже».

В документе также указывается на то, что новый запрет для судов Евросоюза на морские перевозки таких продуктов в третьи страны «будет применяться с даты, когда Совет ЕС единогласно примет решение о введении ценового предела».

Новые санкции также включают запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в некоторых российских государственных компаниях.

Гражданам стран ЕС запрещается «занимать какие-либо должности в руководящих органах некоторых российских государственных или контролируемых государством юридических лиц и организаций», подчеркивается в документе.

Также санкции предусматривают запрет на работу со всеми криптовалютными активами, связанными с гражданами и резидентами РФ, в независимости от размеров этих активов.

Действие новых санкций распространяется и на Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав РФ.

Кроме того, власти ЕС решили вновь пополнить санкционные списки по России новыми позициями, а также расширить критерии определения лиц и структур, помогающих обходить действующие санкции, с целью применять меры и против них.

Экспортные ограничения

Кроме того, новый пакет санкций включает запрет на экспорт в Россию ряда товаров, в том числе «технических изделий, используемых в авиационном секторе». Информация об этом размещена на сайте Еврокомиссии.

О каких именно изделиях идет речь, не уточняется. В целом, вводимые экспортные ограничения направлены «на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее способности развивать свой сектор обороны и безопасности», говорится в заявлении Еврокомиссии.

Новый пакет санкций также предусматривает запрет экспорта в РФ коксующегося угля и некоторых электронных компонентов.

Ограничения импорта

Евросоюз в рамках восьмого санкционного пакета также ввел дополнительные ограничения на импорт российской продукции оценочным объемом около 7 млрд евро.

Как следует из заявления Еврокомиссии, будет запрещен ввоз в ЕС из России готовой продукции и полуфабрикатов из стали (для некоторых полуфабрикатов будет установлен переходный период), машин и оборудования, транспортных средств.

Также запрет коснется пластмасс, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых товаров химпрома и ювелирных изделий не из золота.

«Что касается торговли, ЕС расширяет запрет на импорт стальной продукции, которая либо производится в России, либо экспортируется из России. Дополнительные ограничения на импорт также введут в отношении древесной массы и бумаги, сигарет, пластмассы и косметики, а также элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы, которые в целом приносят России значительные доходы», - заявили в свою очередь в Совете ЕС.

Ключевые слова
Наверх