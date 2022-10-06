ЕС утвердил новый пакет санкций против России

«Совет сегодня принял решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России», - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В Совете ЕС объясняли, что согласованный новый пакет вводит в законодательство ЕС «основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и для дальнейших ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны».

В Брюсселе уточняют, что конкретно комбинация этих мер работает следующим образом: «Будет запрещено предоставлять морские перевозки и оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование, или финансовую помощь, связанные с морской транспортировкой в третьи страны сырой нефти (по состоянию на декабрь 2022 года) или нефтепродуктов (по состоянию на февраль 2023 года), которые осуществляются в Россию или экспортируются из России».

При этом законодательство позволит «предоставлять транспорт и эти услуги, если нефть или нефтепродукты приобретаются по заранее установленной предельной цене или ниже».

В документе также указывается на то, что новый запрет для судов Евросоюза на морские перевозки таких продуктов в третьи страны «будет применяться с даты, когда Совет ЕС единогласно примет решение о введении ценового предела».

Новые санкции также включают запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в некоторых российских государственных компаниях.