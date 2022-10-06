На ровном месте. Британский футболист получил нелепую травму

«Он получил травму дома, сидя на стуле. Просто сидел, закинув ноги — я не знаю, делали ли вы это когда‑нибудь, — но он просто сидел, обхватив ногами спинку сиденья. Мы не узнаем, насколько серьезна травма, пока он не посетит специалиста. За десять лет работы тренером я знал четырех игроков, которые получили травмы дома. Увы, несчастные случаи происходят, это неотъемлемая часть жизни, и это прискорбно. Мне жаль Джордана. Я могу представить его разочарование, которое он чувствует так же сильно, как и я», — приводит слова Эпплтона The Sun.