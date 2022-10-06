Защитник английского футбольного клуба «Блэкпул» Джордан Лоуренс‑Габриэл получил курьезную травму перед матчем Чемпионшипа против «Сандерленда», сообщил главный тренер «приморцев» Майкл Эпплтон, пишет sportbox.
На ровном месте. Британский футболист получил нелепую травму
Встреча состоялась во вторник в Сандерленде и завершилась со счетом 0:0.
«Он получил травму дома, сидя на стуле. Просто сидел, закинув ноги — я не знаю, делали ли вы это когда‑нибудь, — но он просто сидел, обхватив ногами спинку сиденья. Мы не узнаем, насколько серьезна травма, пока он не посетит специалиста. За десять лет работы тренером я знал четырех игроков, которые получили травмы дома. Увы, несчастные случаи происходят, это неотъемлемая часть жизни, и это прискорбно. Мне жаль Джордана. Я могу представить его разочарование, которое он чувствует так же сильно, как и я», — приводит слова Эпплтона The Sun.
У 24‑летнего футболиста повреждение мениска, игрок пропустит несколько недель.
В нынешнем сезоне Лоуренс‑Габриэл провел девять матчей за «Блэкпул», отметился одной результативной передачей.