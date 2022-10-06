Солдаты, призванные в российскую армию в Белгородской области, жалуются на ужасные условия жизни, нехватку еды и непригодное для использования оружие.
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ВИДЕО ⟩ Российские солдаты жалуются на ужасные условия жизни и нехватку еды
Российские солдаты жалуются на ужасные условия жизни и нехватку еды
Несколько сотен мужчин предположительно снимали на видео себя на железной дороге в Белгороде, рассказывая, что они вынуждены жить в животных условиях и покупать еду за собственные деньги.
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