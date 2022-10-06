Премьер-министр Кая Каллас примет участие в саммите в Праге

Встреча Европейского политического сообщества (European Political Community) – это новый формат, который был запущен для укрепления взаимного общения и сотрудничества с европейскими странами, разделяющими общие ценности. В рамках встречи состоится заседание по случаю открытия и рабочий ужин, а также тематические обсуждения. Премьер-министр Эстонии проведет посвященный миру и безопасности круглый стол глав государств и правительств. Во встрече примут участие 44 страны.

Сегодня вечером премьер-министр Кая Каллас встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, с которым они обсудят последние события на фронте, дополнительную поддержку Украины и возможности для отражения российской агрессии.