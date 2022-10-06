Фото ⟩ В новом торговом центре Tabasalu Keskus открылся супермаркет

«Табасалу – особый район, который расположен совсем рядом с Таллинном и при этом обеспечивает своим жителям уютную приватность и зеленую жилую среду. Здесь уже давно чувствуется нехватка магазина с широким выбором товаров, произведенных в Эстонии. Открытие нового центра позволит людям, живущим в Табасалу, пользоваться комфортом городской среды, ведь в нем будут представлены все услуги, для получения которых раньше приходилось ездить в Таллинн. Мы с особым вниманием отнеслись к планированию Tabasalu Selver и рады убедиться, что местные жители тоже давно ждали его появления», – сказала член правления Selver Кристи Ломп.