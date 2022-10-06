В новом торговом центре Tabasalu Keskus первой торговой точкой стал открывшийся сегодня магазин Selver.
Фото ⟩ В новом торговом центре Tabasalu Keskus открылся супермаркет
«Табасалу – особый район, который расположен совсем рядом с Таллинном и при этом обеспечивает своим жителям уютную приватность и зеленую жилую среду. Здесь уже давно чувствуется нехватка магазина с широким выбором товаров, произведенных в Эстонии. Открытие нового центра позволит людям, живущим в Табасалу, пользоваться комфортом городской среды, ведь в нем будут представлены все услуги, для получения которых раньше приходилось ездить в Таллинн. Мы с особым вниманием отнеслись к планированию Tabasalu Selver и рады убедиться, что местные жители тоже давно ждали его появления», – сказала член правления Selver Кристи Ломп.
Общая площадь торгового центра Tabasalu Keskus составляет почти 13 000 квадратных метров. Здесь вскоре появятся офисные площади и точки обслуживания, заработает открытый рынок с продукцией мелких производителей, а также кафе и рестораны с блюдами на любой вкус. Благодаря открытию нового центра почти 15 000 жителей района смогут, не отъезжая далеко от дома, с комфортом воспользоваться качественными услугами, необходимыми в повседневной жизни.
По словам руководителя Tabasalu Keskus Андруса Пылда, жители волости Харку давно ждали появления Selver, надеясь, что именно он станет их домашним магазином.
Пылд добавляет, что с ноября к открывшемуся сегодня в Tabasalu Keskus магазину Selver присоединятся и другие точки обслуживания, появятся офисные площади, кафе и пункты питания. «Так что жителям района надолго хватит впечатлений», – обещает Андрус Пылд.
Новому зданию присвоен класс энергоэффективности А. Его концепция направлена на развитие местного сообщества, а цель заключается в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в центр Табасалу.
Помещения магазина спланированы с учетом самых современных и экологически чистых технологических решений. Для парка холодильного оборудования применяется система охлаждения на основе CO2, что позволит экономить почти 20% энергии. Остаточное тепло системы охлаждения будет использоваться в системе вентиляции для обогрева здания и подогрева бытовой воды. Все смесители в магазине оснащены аэраторами, снижающими расход воды.
Экономия бумаги осуществляется благодаря таким цифровым решениям как электронные ценники в отделе овощей и фруктов, цифровые экраны для рекламы и цифровые чеки карты Partner.