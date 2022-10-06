По словам мэра Кохта-Ярве Тоомаса Наэля, городская управа еще не обсуждала предложение фракции Социал-демократической партии об отставке всей городской управы.
Мэр Кохтла-Ярве: вопрос об отставке городской управы мы еще не обсуждали
«Этот вопрос с членами городской управы пока не обсуждался», - сказал Наэль в интервью BNS. На вопрос, когда члены городской управы планируют обсудить эту тему, Наэль, который сейчас проходит курс повышения квалификации, ответил: «Не могу сказать. Не было возможности провести заседание». На вопрос, правильно ли находиться на переобучении в такой критический для города момент, мэр не ответил.
Фракция Социал-демократической партии (СДП) в городском совете Кохтла-Ярве заявила в среду, что требует отставки нынешнего состава мэрии, поскольку на повестку дня вновь вышла проблема многолетней коррупции и злоупотребления властью в Кохтла-Ярве.
«Очевидно, что городская управа, просуществовавшая менее года, полностью потеряла доверие местных жителей и в очередной раз нанесла урон имиджу Кохтла-Ярве. Продолжать работу нынешнее горуправление не может, поэтому состав горуправления должен немедленно уйти в отставку. Чтобы сохранить хоть какое-то лицо города, социал-демократы предлагают начать консультации по формированию коалиции с теми членами горсобрания, которых не коснулись подозрения в коррупции», - заявил лидер фракции социал-демократов, депутат Рийгикогу Эдуард Одинец.
По словам Одинца, стыдно слышать, как и без того небольшой бюджет города находит свой конечный путь в кармане местного бизнесмена, который только недавно был отдан под суд за присвоение почти миллиона евро из городского бюджета.
Во вторник в Ида-Вирумаа полиция задержала местного предпринимателя Николая Осипенко и нескольких членов горсобрания Кохтла-Ярве, а также муниципальных чиновников, которых подозревают в даче и получении взяток, и торговле влиянием.
Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба Центральной криминальной полиции Эстонии (ЦеКриПо). Согласно подозрению, Николай Осипенко оказывал влияние на чиновников и членов городского собрания Кохтла-Ярве, чтобы они принимали благоприятные для него решения. Подозрение в получении взятки и/или торговле влиянием было предъявлено восьми должностным лицам.
В их числе – председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания Тийт Лиллеметс, его заместитель Мария Меркулова, председатель экономической комиссии горсобрания Денис Вершинин, председатель социальной комиссии Антон Диев, вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов, заместитель мэра по экономическим вопросам Виталий Бородин, помощник мэра Ахтме и Оруского района Алена Казакова и сотрудник правоохранительных органов Тимофей Корепов.
По словам начальника бюро по борьбе с коррупционными преступлениями центральной криминальной полиции Атся Кюбарсеппа, есть основания подозревать, что посредством дачи взятки предприниматель направлял местную политику.