Эстонский хоккейный союз разрешает российским игрокам играть в чемпионате Эстонии

«Мы заинтересованы в развитии хоккея в Кохтла-Ярве», - сказал Сметанин, который не смог прокомментировать вопрос, как выглядит с его точки зрения развитие хоккея с привлечением спортсменов из страны-агрессора в то время, когда их бойкотирует большая часть спортивных организаций не только Эстонии, но и мира. Он заверил, что у всех хоккеистов, которые сейчас играют, есть вид на жительство.