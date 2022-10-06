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Эстонский хоккейный союз разрешает российским игрокам играть в чемпионате Эстонии

Erik Gamzejev
Эстонский хоккейный союз разрешает российским игрокам играть в чемпионате Эстонии
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Игроки клуба "Эверест", иллюстративное фото.
Игроки клуба "Эверест", иллюстративное фото. Фото: Eesti jäähokiliit

В конце марта этого года, когда Россия уже месяц убивала мирных жителей Украины, команда кохтла-ярвеского «Эвереста» в брозовом матче чемпионата Эстонии играла составом, в котором почти половина игроков была из России. В начавшемся сезоне зарегистрировалось 15 игроков из России, из которых почти треть приехала в Эстонию и принимает участие в матчах.

«Мы заинтересованы в развитии хоккея в Кохтла-Ярве», - сказал Сметанин, который не смог прокомментировать вопрос, как выглядит с его точки зрения развитие хоккея с привлечением спортсменов из страны-агрессора в то время, когда их бойкотирует большая часть спортивных организаций не только Эстонии, но и мира. Он заверил, что у всех хоккеистов, которые сейчас играют, есть вид на жительство.

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