В конце марта этого года, когда Россия уже месяц убивала мирных жителей Украины, команда кохтла-ярвеского «Эвереста» в брозовом матче чемпионата Эстонии играла составом, в котором почти половина игроков была из России. В начавшемся сезоне зарегистрировалось 15 игроков из России, из которых почти треть приехала в Эстонию и принимает участие в матчах.
Для подписчиков
Эстонский хоккейный союз разрешает российским игрокам играть в чемпионате Эстонии
Эстонский хоккейный союз разрешает российским игрокам играть в чемпионате Эстонии
Ключевые слова