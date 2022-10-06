В клинику Тартуского университета прибыли новейшие вакцины против Covid-19

Врач инфекционного контроля Клиники Тартуского университета Пирет Митт подтвердила, что начался осенний вирусный сезон, и число случаев Covid-19 и госпитализаций растет.

«В Эстонии преобладает штамм вируса омикрон, в частности омикрон BA.5. Новые мутации вируса быстрее передаются и способны уклоняться от иммунной системы по сравнению с предыдущими штаммами омикрон»,», – сказала доктор Митт и добавила, что новые бивалентные вакцины против Covid-19 одновременно защищают как от исходного штамма вируса, так и от мутировавших штаммов.

«Исследования показали, что вакцинация бустерной дозой снижает риск инфицирования. Кроме того, исследования новых бивалентных вакцин показали, что выработка антител против штамма омикрон лучше, чем против исходного штамма вируса. Возможные побочные эффекты после вакцинации были схожими — наиболее распространенной была болезненность в месте инъекции, за которой следовали головная боль, боль в мышцах, суставах и утомляемость», – пояснила Митт.

Новые вакцины Covid-19 Comirnaty и Spikevax Covid-19 вводятся в виде бустерных доз, а курс первичной вакцинации по-прежнему проводится моновалентными вакцинами, которые применялись до сих пор. Врач-инфекционист подчеркнула, что вакцинация по-прежнему необходима для предотвращения тяжелых форм заболевания, госпитализаций, а также смертельных исходов.