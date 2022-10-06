Министр Ярван: c зарплатой Суттера действительно можно остаться на биржевом пакете

Ярвана спросили, почему правительство позволяет Eesti Energia получать огромную прибыль. «Универсальная услуга ограничивает прибыль Eesti Energia. В сентябре Eesti Energia по средней цене могла бы получить 60-процентную прибыль. Теперь с универсальной услугой это 7,4 процента», – сообщил Ярван.

Затем министр сам перевел разговор на уходящее в отставку руководство Eesti Energia. «Мы стремимся к тому, чтобы получение прибыли не было единственной задачей предприятия Eesti Energia: государство поставило перед ним множество стратегических задач. Мне жаль признавать, но до сих пор они выполнялись не лучшим образом. Я думаю, что тот факт, что в Eesti Energia меняется правление, является показателем и того, что правительство думает об этой работе».

Ярвана также попросили прокомментировать заявление руководителя Eesti Energia Хандо Суттера о том, что установленная цена универсальной услуги слишком высока для потребителя. «Действительно, Хандо Суттер пришел на ETV и сказал, что универсальная услуга слишком дорогая. Это очень интересно в ситуации, когда на самом деле председатель правления Eesti Energia позволяет Eesti Energia спорить с Департаментом конкуренции, поскольку, по их мнению, универсальная услуга слишком дешевая. И что услуга на самом деле должна быть дороже: прибыль Eesti Energia должна быть еще выше. Комментировать такое трудно. Я думаю, что дела говорят громче слов».

Ярван также оценил слова Суттера о том, что он лично не будет подключаться к универсальной услуге и продолжит пользоваться дома биржевым пакетом. «Если мы говорим о его заявлении, что он останется на биржевом пакете, то простая оценка ситуации такова: если бы у вас была зарплата, как у члена правления Eesti Energia, то, может быть, вас бы тоже не сильно волновала стоимость электроэнергии. А для всех остальных с помощью универсальной услуги мы существенно снизили цену по сравнению с биржей».