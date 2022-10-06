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МНЕНИЕ ⟩ Дружище, пожалуйста, не лишай себя жизни

Карл Густав Адамсоо
, ведущий и редактор, бывший учитель
Дружище, пожалуйста, не лишай себя жизни
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Фото: Erakogu
  • В формуле сохранения психического здоровья важную роль играет наша культура взаимного диалога
  • Мы можем сами формировать атмосферу, в которой молодежь будет чувствовать поддержку
  • Не будем недооценивать наш вклад, поскольку от него может зависеть чья-то жизнь

«Густав, ты только не сердись, мне стыдно об этом просить, но отвези меня, пожалуйста, в больницу», – с такими словами, еле сдерживая рыдания, мне недавно позвонил очень близкий человек. Молодой друг, связь с которым неожиданно прервалась. Я сразу же поспешил к нему, поняв, что он пытается покончить с собой. Рядом с ним валялись пустые упаковки из-под болеутоляющих, с помощью которых он пытался заглушить свою душевную боль, пишет учитель и ведущий Карл Густав Адамсоо.

Позже, когда после отделения экстренной медицины его голова опустилась на подушку в психиатрической клинике, я наконец-то понял, почему он это сделал. Он больше не мог всего этого выносить. На протяжении многих лет он оставался один на один со своими проблемами, огромная черная тень которых в итоге накрыла его с головой.

Хотя я и думал, что мне известно о нем практически все, в какой-то момент показалось, что я совершенно его не знаю. Никто не мог этого предположить, потому что ему было стыдно делиться своей огромной проблемой. Стыдно быть «слабым», потому что «все же отлично справляются».

Этого не замечали даже его родители, которые постоянно находились рядом. К сожалению, молодежь умеет очень хорошо скрывать свои страхи и тревоги, позволяя расти своим внутренним демонам. Коварство ситуации заключается в том, что в какой-то момент сама жертва перестает осознавать, в насколько критическом положении она оказалась. После обмена мнениями в палате психиатр вводит на digilugu.ee диагноз: глубокая депрессия. А в памяти одного молодого человека отпечатывается момент, когда он балансировал на грани жизни и смерти.

К сожалению, молодежь умеет очень хорошо скрывать свои страхи и тревоги, позволяя расти своим внутренним демонам.

Этот пример – один случай из сотен, которые происходят в Эстонии каждый год. Один молодой человек из многих, которые изо дня в день живут во мраке тени своих проблем, пытаясь со всем этим справиться. Зачастую мы не замечаем их состояния и чувств, потому что живем все больше и больше для себя, независимо от роли, которую играем на протяжении дня.

Пару лет назад, когда я еще был учителем, я видел много несчастных молодых людей с надломленной душой, которые хотели привнести в этот мир что-то особенное и хорошее. Но им не хватало на это жизненных сил, потому что они чувствовали себя очень одинокими. Они не решались делиться своими переживаниями, потому что боялись оказаться другими, – «слабаками» – а еще они не хотели разочаровывать или расстраивать своих родителей. Нередко бывало так, что родители узнавали о том, что происходит с их ребенком, только когда в кабинете школьного психолога вместо обсуждения карьерных возможностей приходилось латать дыры в его душе. Но какой ценой? К сожалению, очень высокой.

Складывается такое ощущение, будто нашим все более цифровым и изматывающим обществом мы строим мир, в котором лозунг важнее содержания. Мы не хотим вникать или даже слышать о том, что на самом деле скрыто за улыбающимся или задумчивым лицом. Мы не спрашиваем «А как у тебя дела на самом деле?», предполагая, что все обстоит именно так, как нам видится. Мы слишком много предполагаем, интерпретируем (зачастую произвольно) в подходящем для нас ключе, чтобы не испытывать никакого дискомфорта.

Почему мы это делаем? Вероятно, потому, что мы постоянно так куда-то спешим, что часто не можем или не хотим сталкиваться с подобными проблемами лицом к лицу, признавать их.

Но есть и позитивный момент: мы все больше говорим о психическом здоровье – и эта тема достигла критической фазы, чему, к сожалению, сильно поспособствовали последние годы. Становится все труднее получить помощь. Очереди к психологам растут, частные приемы – привилегия богатых, да и куда бы ты ни пошел, «следующее свободное время через месяц». Но человеку с разбитой душой помощь нужна здесь и сейчас. И этот момент может оказаться его последним криком о помощи.

Зачастую мы не замечаем их состояния и чувств, потому что живем все больше и больше для себя, независимо от роли, которую играем на протяжении дня.

Эксперты в области психического здоровья создали множество профилактических и поддерживающих решений, в том числе и для молодежи. Достойная всяческих похвал программа KiVa, основанная на научных данных и эмпирических исследованиях, все надежнее закрепляется в школьной системе, что вносит ежедневный вклад в создание образовательного пространства без травли и в поддержку психического здоровья детей. То же самое можно сказать и о портале Peaasi.ee, посредством которого можно связаться со специалистом или найти вспомогательные информационные материалы.

Пробелов в системе предостаточно, но если у вас проблема, то нужно незамедлительно обратиться за помощью, а самое лучшее «обезболивающее» – это человек, который находится рядом с вами, который может понять и поддержать.

Несколько месяцев назад у меня состоялся долгий разговор с клиническим психологом, который в основном оказывает поддержку тем, кто стоит на пороге смерти. Я спросил, о чем чаще всего сожалеют люди на смертном одре? Он ответил: «О том, что жили ради карьеры и людей, которые даже не посчитали нужным быть сейчас рядом с ними. О том, что построили свой социальный капитал на неправильном фундаменте». Эта мысль подтолкнула меня к тому, чтобы достучаться до собственной совести, и, я надеюсь, до многих других взрослых, в том числе и до родителей.

В формуле сохранения психического здоровья важную роль играет наша культура взаимного диалога. Нужно, чтобы мы больше замечали друг друга, особенно молодежь, чтобы мы больше спрашивали, потому что голос жертвы зачастую звучит слишком слабо.

В социально ускоряющемся обществе все вроде как хорошо, но многие из нас становятся при этом все более одинокими. Психическое здоровье во многом зависит от нас самих, от того, насколько мы близки с важными для нас людьми.

Мы можем сами формировать атмосферу, в которой молодежь будет чувствовать поддержку. Как у тебя дела? Нам кажется, что этот вопрос задается формально, чисто из вежливости, но для одинокой души он может открыть дверь, которая до этого казалась наглухо запертой. А уж тем более для подрастающего поколения, которое в целом лучше и счастливее нас. Давайте не будем недооценивать наш собственный вклад, потому что от него действительно может зависеть чья-то жизнь.

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