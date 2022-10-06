МНЕНИЕ ⟩ Дружище, пожалуйста, не лишай себя жизни

Но есть и позитивный момент: мы все больше говорим о психическом здоровье – и эта тема достигла критической фазы, чему, к сожалению, сильно поспособствовали последние годы. Становится все труднее получить помощь. Очереди к психологам растут, частные приемы – привилегия богатых, да и куда бы ты ни пошел, «следующее свободное время через месяц». Но человеку с разбитой душой помощь нужна здесь и сейчас. И этот момент может оказаться его последним криком о помощи.

Зачастую мы не замечаем их состояния и чувств, потому что живем все больше и больше для себя, независимо от роли, которую играем на протяжении дня.

Эксперты в области психического здоровья создали множество профилактических и поддерживающих решений, в том числе и для молодежи. Достойная всяческих похвал программа KiVa, основанная на научных данных и эмпирических исследованиях, все надежнее закрепляется в школьной системе, что вносит ежедневный вклад в создание образовательного пространства без травли и в поддержку психического здоровья детей. То же самое можно сказать и о портале Peaasi.ee, посредством которого можно связаться со специалистом или найти вспомогательные информационные материалы.

Пробелов в системе предостаточно, но если у вас проблема, то нужно незамедлительно обратиться за помощью, а самое лучшее «обезболивающее» – это человек, который находится рядом с вами, который может понять и поддержать.