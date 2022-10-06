На следующей неделе в Вяндра начнет свою работу новая временная котельная на сланцевом масле, которая будет обеспечивать отоплением большой регион и ставит своей целью бесперебойное снабжение теплом по более низкой цене в условиях энергетического кризиса. Во второй котельной Вяндра, которая будет готова не позднее декабря, установят пеллетное отопление. Об этом BNS сообщили в энергетическом предприятии Adven.
В Пярнумаа начинает работу временная котельная на сланцевом масле
Оба решения по отоплению окажут положительное влияние на всех жителей, подключенных к системе центрального отопления в Вяндра, поскольку ценовой регион Вяндра является единым регионом. «Приоритетом Adven является обеспечение для клиентов безопасного снабжения по разумной цене – в условиях кризиса для этого приходится искать новые решения. Поскольку строительство котельной на древесной щепе в Вяндра ранее было связано с земельным вопросом, в свете нынешнего энергетического кризиса единственным решением было заменить отопление природным газом на большей территории Вяндра на отопление сланцевым маслом», – объяснил необходимость временного решения руководитель производства и распределения Adven Райво Мелсас.
Он добавил, что это кризисная мера, и стратегический взгляд компании по-прежнему основан на использовании возобновляемых источников энергии. Цель Adven – перевести все центральное отопление Вяндра на биотопливо. «План построить в Вяндра котельную, работающую на щепе, существует уже несколько лет. Мы надеемся, что поиск участка для строительства, который до сих пор был препятствием, завершится в ближайшем будущем. Если в будущем в Вяндра мы сможем перейти на древесную щепу, это будет означать, что во всех 16 регионах сети Adven по всей Эстонии в качестве основного топлива будет на 100 процентов использоваться возобновляемая энергия», – прокомментировал Мелсас более широкую картину.
Резервуар для сланцевого масла и печь доставлены на участок, расположенный в Вяндра на улице Туру, подходит к концу монтаж оборудования и вскоре будет проведено подключение к сети. Временную котельную планируется ввести в эксплуатацию на следующей неделе.
Жидкое топливо будет доставляться в новый контейнер несколько раз в месяц. В октябре окончательная цена услуги по-прежнему будет определяться совокупным эффектом обоих источников тепла, а ноябрьские счета для жителей будут отражать более полный эффект от смены топлива. «Если фактические затраты снизятся, мы также снизим цену на услугу. Учитывая текущий уровень цен на топливо, можно прогнозировать, что в результате этого изменения цена на отопление помещений будет примерно на четверть ниже, чем была бы при сохранении газового отопления», – сказал Мелсас.
В котельной Вяндра на улице Вана, которая обслуживает меньшую площадь, Adven устанавливает котел и бак, который использует пеллетное топливо вместо газового котла. Оборудование уже доставляется и будет установлено и подключено к сети не позднее декабря. По словам Мелсаса, к скорейшему поиску решения приложили усилия все стороны. «Благодарю администрацию города и местную общину за сотрудничество и понимание. Нынешний ход событий дает надежду на то, что жители Вяндра смогут встретить новый отопительный период более уверенно», – добавил он.
Adven является ведущим поставщиком услуг в области энергетики и водоснабжения в странах Северной Европы и Балтии с более чем 40-летним опытом. Компания управляет более чем 350 энергетическими центрами общей производственной мощностью 5 ТВтч. В Эстонии Adven предлагает центральное теплоснабжение в 16 сетевых регионах и в качестве комплексного решения услугу пара, отопления и охлаждения для промышленных предприятий Energy as a Service более чем в 100 энергетических центрах.