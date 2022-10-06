В Пярнумаа начинает работу временная котельная на сланцевом масле

Оба решения по отоплению окажут положительное влияние на всех жителей, подключенных к системе центрального отопления в Вяндра, поскольку ценовой регион Вяндра является единым регионом. «Приоритетом Adven является обеспечение для клиентов безопасного снабжения по разумной цене – в условиях кризиса для этого приходится искать новые решения. Поскольку строительство котельной на древесной щепе в Вяндра ранее было связано с земельным вопросом, в свете нынешнего энергетического кризиса единственным решением было заменить отопление природным газом на большей территории Вяндра на отопление сланцевым маслом», – объяснил необходимость временного решения руководитель производства и распределения Adven Райво Мелсас.

Он добавил, что это кризисная мера, и стратегический взгляд компании по-прежнему основан на использовании возобновляемых источников энергии. Цель Adven – перевести все центральное отопление Вяндра на биотопливо. «План построить в Вяндра котельную, работающую на щепе, существует уже несколько лет. Мы надеемся, что поиск участка для строительства, который до сих пор был препятствием, завершится в ближайшем будущем. Если в будущем в Вяндра мы сможем перейти на древесную щепу, это будет означать, что во всех 16 регионах сети Adven по всей Эстонии в качестве основного топлива будет на 100 процентов использоваться возобновляемая энергия», – прокомментировал Мелсас более широкую картину.