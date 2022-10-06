ФОТО ⟩ Открытие нового магазина Lidl привлекло сотни любителей скидок

Компания Lidl, которая в основном занимается розничной торговлей продуктами, сегодня утром открыла новый магазин в Lõunakeskus. Здание, ремонт которого обошёлся более чем в 2,8 миллиона евро, теперь является вторым магазином Lidl в Тартумаа и десятым в Эстонии.