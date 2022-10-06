Компания Lidl, которая в основном занимается розничной торговлей продуктами, сегодня утром открыла новый магазин в Lõunakeskus. Здание, ремонт которого обошёлся более чем в 2,8 миллиона евро, теперь является вторым магазином Lidl в Тартумаа и десятым в Эстонии.
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ФОТО ⟩ Открытие нового магазина Lidl привлекло сотни любителей скидок
Открытие нового магазина Lidl привлекло сотни любителей скидок
Новый магазин Lidl открылся сегодня в 8:00 торжественным перерезанием ленточки, в котором приняли участие старейшина волости Камбья Иллари Ляэн, Член правления AS Ehitustrust Марко Раудсик, Руководитель эстонского представительства Немецко-Балтийской торговой палаты Тармо Мусто, глава эстонского представительства Германо-Балтийского Торговая палата, исполнительный директор Lõunakeskus Марью Йеэдас, региональный менеджер Lidl Eesti Tartu Марис Мехине и управляющий магазином Пеэтер Тальвик.
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