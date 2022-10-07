Котюх: отрицающие войну подобны отрицающим зависимость алкоголикам

- Военные беженцы оказались в новой для себя стране, Эстония оказалась в новой для себя ситуации
- Лозунг «Нет войне!» стал слишком нейтральным, чтобы годиться для выражения подержки Украине
- Сворачивание западными странами деятельности своих посольств в Киеве указывало на неизбежность войны
В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, поэт, переводчик, филолог, организатор литературных мероприятий Игорь Котюх, среди прочего, ответил на вопросы, касающиеся уроков эстонского языка, которые он проводит для украинских беженцев в Пайде, а также причин, по которым уже в первой половине февраля скорое начало войны выглядело неизбежным.