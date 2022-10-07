Котюх: отрицающие войну подобны отрицающим зависимость алкоголикам

Однако наступило 24 февраля 2022 года, и последовали все эти ужасные события, которые оказали на всех нас очень сильное влияние. Министерство культуры Эстонии выпустило документ, которым культурное сотрудничество с Российской Федерацией было приостановлено на три года. В нем особо было прописано, что те организации, которые будут пытаться обходить этот запрет, могут не рассчитывать на участие государства в финансировании их проектов, например, фестивалей.

Этот шаг был совершенно ясным с технической точки зрения, и тоже совершенно понятным – с человеческой. Конечно, когда вскоре после начала войны мы собрались на очередное заседание оргкомитета фестиваля, мы как следует проговорили все эти вещи. Совершенно понятно, что нужно было вступать в переписку с теми писателями, с которыми уже была достигнута договоренность об их приезде на фестиваль.

И получилось так, что некоторые писатели написали мне раньше, чем я собрался написать им. Они сами поняли, что их участие в этом фестивале будет неуместным. Какой-то человек написал, что он просит понять, что в нынешней ситуации он просто не может говорить что-то на таком мероприятии. Кто-то написал, что ему будет просто неудобно быть на этом фестивале. Кто-то написал, что чувствует себя обанкротившимся в символическом смысле.