Студия Postimees: какие новые назначения появляются у искусства на фоне большой и жестокой войны?

- В прошлом и позапрошлом годах из-за пандемии коронавируса было отменено огромное количество международных культурных мероприятий, включая, например, и крупные ежегодные литературные фестивали. Война не влечет за собой отмену таких мероприятий, но накладывает на них очень сильный отпечаток, становясь на них если не единственной, то ключевой темой. Бывают ли на таких мероприятиях теперь хотя бы редкие минуты, когда в главном фокусе обсуждений оказывается не война?

- В последнее время часто говорится, что невероятная в своей жестокости и бессмысленности российская военная агрессия влечет за собой нечто вроде эффекта отмены русской культуры, выражающегося, например, в негласном отказе от приглашения на международные культурные форумы не только деятелей искусства из России, но и просто людей, использующих в творчестве в качестве инструмента русский язык. Заметна ли на тех же литературных фестивалях такая тенденция? Может быть, в таких разговорах масштаб проблемы, возникающей у русской культуры, все-таки изрядно преувеличен?

- Можно ли считать сюрпризом феноменальную мощь той поддержки, которую со стороны эстонского общества получили Украина и украинские беженцы после начала войны? Можно ли было предполагать, что очень близко к сердцу ту беду, в которой из-за российской агрессии оказался народ Украины, в Эстонии примет такое большое количество людей? Наверное, равнодушным и прежде общество Эстонии никто не называл, но закрытыми людей в Эстонии было принято считать на достаточно широкой основе...