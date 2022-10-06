Фото ⟩ В Таллинне установлена мемориальная скамья в память о сотрудниках завода «Арсенал»

Мемориальная скамья открыта к годовщине со дня рождения Эдуарда Рудольфа Кимбера. Идею мемориальной скамьи подали его потомки.

Фото: Arsenal keskus

Эдуард Рудольф Кимбер родился 5 октября 1885 года в деревне Сууремыйза (тогда называвшейся Гросенгоф) на острове Хийумаа. В 1925–1940 годах он был начальником оружейного завода «Арсенал», и под его руководством было создано несколько новых образцов оружия, которые также экспортировались и за пределы страны. Только в 1930-х годах здесь работали сотни рабочих (например, более 500 в 1939 году).

На заводе «Арсенал» осуществлялось производство и техническое обслуживание винтовок, пулеметов, броневиков, гранат, противотанковых мин, патронов, противогазов и многого другого. Кимбер был арестован советскими властями в 1941 году и расстрелян в лагере для военнопленных в 1943 году.

Фото: Arsenal keskus