Производитель мебели: покупательское поведение людей значительно изменилось, такого раньше не было

По словам руководителя Softrend Group Йоонатана Винкеля, с весны покупательское поведение людей особенно изменилось. «Мы никогда раньше не видели такого, чтобы люди покупали мебель настолько заранее. Например, время ожидания доставки дивана составляет полтора месяца, а сейчас многие заказывают мебель для квартиры, которая будет построена через полгода. Боятся, что следующей весной мебель будет дороже, и они пытаются защитить деньги от инфляции», – сказал Винкель.

«Цены на сырье, необходимое для производства, выросли весной в два раза, из-за чего мебель в этом году в среднем подорожала на 15 процентов. К счастью, входные цены на материалы для мебельного производства, которые очень сильно выросли весной, остались стабильными. К настоящему времени уменьшилась и нехватка материалов, и мы сменили несколько поставщиков из-за войны в Украине. Вместо России и Белоруссии, например, мы заказываем деревянные материалы в Украине», – сказал Винкель и добавил, что общий рост цен на мебель также замедлился.

По словам менеджера Softrend, люди стали распределять свои расходы на более длительный период, и по сравнению с прошлым годом различные варианты беспроцентной оплаты в несколько рассрочек используются более чем в два раза чаще.