Доход от продаж предприятия Scandinor в 2021 году составил рекордные 3,3 миллиона евро, что на 23% больше, чем годом ранее. Львиная доля этого была заработана на финском рынке, при этом рост экспорта ожидается также и в будущем, поскольку война и рост цен не влияют на спрос на реставрационные услуги.
Эстонское предприятие заняло значительную долю рынка Финляндии
«Объем финского рынка реставрации составляет около 20–25 миллионов евро, из которых мы можем на данный момент обслужить около 4,5 миллиона евро, то есть примерно 20% доли рынка. В то же время, безусловно, у нас есть потенциал для роста. В условиях кризиса наиболее сильный удар приходится по строительству новых домов, и люди начинают чаще приводить в порядок старые дома. Наше поле деятельности скорее расширяется, и это чувствуется как на эстонском, так и на финском рынках», – рассказал исполнительный директор Scandinor Мадис Тарум.
Экспорт в Финляндию составляет 76% доходов Scandinor от продаж, то есть двери и окна, отреставрированные в Таллинне, в основном экспортируются к северным соседям. В основном предприятие сотрудничает с генеральными подрядчиками и квартирными товариществами в финском строительном секторе, но участвует также в государственных тендерах Эстонии. В результате участия в эстонских тендерах предприятие в настоящее время реставрирует двери и окна церквей Нигулисте и Яани, а также Таллиннского городского театра.
Война и инфляция не влияют на предприятие
Предприятию пришлось нелегко в начале первой волны коронавируса, когда сотрудники не могли сразу вернуться из-за рубежа, а цены на материалы росли с невероятной скоростью. «Однако в настоящее время цены на основные материалы определены контрактами, поэтому незначительные колебания цен не влияют на нашу деятельность. В то же время, если цены на материалы сильно подскочат, то неизбежно придется пересматривать и наш прейскурант», – сказал Тарум.
По словам директора Scandinor, при нынешней инфляции дешевле ремонтировать старые окна, чем покупать новые. «Это, конечно, не прямое сравнение, но если добавить к замене окон демонтаж старых окон, фасадные и внутренние работы, замену подоконников и так далее, то смею сказать, что установка новых окон может быть дороже, чем реставрации старых», – рассказал он и признал, что осведомленность людей о том, где производится продукт, также играет большую роль.
Планируется выход на рынок производства окон и дверей
Хотя на сегодняшний день основной клиентурой предприятия являются предприятия, в дальнейшем планируется начать развивать производственное направление, что позволит предлагать свою продукцию частным лицам. «Мы планируем начать серийное производство деревянных окон и дверей и вывести на рынок качественную продукцию, произведенную в Эстонии, сертифицированную и имеющую маркировку СЕ, соответствующую всем требованиям безопасности, охраны здоровья и окружающей среды Европейского союза. Таким образом, мы входим в совершенно новую для нас сферу бизнеса и предлагаем конкуренцию уже работающим здесь предприятиям», – рассказал Тарум.
В последующие годы целью является дальнейшее увеличение доли экспорта и выход на другие скандинавские страны, такие как Швеция, Дания и Норвегия. «Большие объемы реставрации и производства требуют большей площади, поэтому мы планируем построить новый производственный корпус в Куусалу. На сегодняшний день мы достигли 80% объема реставрации, который можем предложить, поэтому расширение производства необходимо», – сказал Тарум.