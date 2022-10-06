Эстонское предприятие заняло значительную долю рынка Финляндии

«Объем финского рынка реставрации составляет около 20–25 миллионов евро, из которых мы можем на данный момент обслужить около 4,5 миллиона евро, то есть примерно 20% доли рынка. В то же время, безусловно, у нас есть потенциал для роста. В условиях кризиса наиболее сильный удар приходится по строительству новых домов, и люди начинают чаще приводить в порядок старые дома. Наше поле деятельности скорее расширяется, и это чувствуется как на эстонском, так и на финском рынках», – рассказал исполнительный директор Scandinor Мадис Тарум.

Экспорт в Финляндию составляет 76% доходов Scandinor от продаж, то есть двери и окна, отреставрированные в Таллинне, в основном экспортируются к северным соседям. В основном предприятие сотрудничает с генеральными подрядчиками и квартирными товариществами в финском строительном секторе, но участвует также в государственных тендерах Эстонии. В результате участия в эстонских тендерах предприятие в настоящее время реставрирует двери и окна церквей Нигулисте и Яани, а также Таллиннского городского театра.

Война и инфляция не влияют на предприятие