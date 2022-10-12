Проживающий в Эстонии гражданин России Эльдар – трансгендер. Он получил предписание покинуть Эстонию в кратчайшие сроки и теперь боится, что его мобилизуют. В его паспорте значится мужской пол. Учитывая российские реалии, он может пасть жертвой ненависти и без мобилизации. Почему Департамент полиции и погранохраны просит его покинуть страну и какова его история?
Таллиннского трансгендера ждет высылка в Россию: там ему грозит мобилизация
В его случае является верным именно термин трансгендер, поскольку до сих пор многие обыватели путают такие понятия, как трансгендер, транссексуал и трансвестит. Сейчас Эльдару 23 года, он родился и вырос в российском городе Брянске. Окончив школу, Эльдар решил никуда не поступать: он начал работать, чтобы как можно скорее сделать операцию по смене пола (сейчас это принято называть «трансгендерный переход от женщины к мужчине»).
Возможно ли такое в России? По словам Эльдара, процесс не был легким: в РФ есть один-единственный центр, куда люди приезжают со всех концов огромной страны, чтобы получить необходимую справку, которая позволит им совершить трансгендерный переход. Организация эта, как говорит Эльдар, частная и, конечно же, за все услуги, обследования и анализы пришлось отдать немало денег.
В 18 лет Эльдар, носивший тогда еще женское имя, отправился в Москву, уже тогда он начал одеваться как парень и говорить о себе в мужском роде. С поиском работы сразу же возникли сложности из-за его внешнего вида: по документам он был девушкой, а внешность говорила об обратном. Эльдара попросту не хотели брать на работу, указывая на его необычный для девушки вид. Единственным местом, куда ему удалось устроиться и без проблем влиться в коллектив, стал магазин интимных товаров, где работали очень разные и очень открытые люди.
Терминология
- Бисексуал – человек, которого одинаково привлекают представители разных гендеров. Бисексуалы могут встречаться и жить как с мужчинами, так и с женщинами. Равно как и с другими гендерами.
- Гетеросексуальный человек – тот, кого привлекают представители противоположного гендера (мужчин тянет к женщинам и наоборот).
- Гомосексуальные люди – те, кого привлекают представители своего гендера.
- Пансексуал – человек, которого привлекают все гендеры. Сложно отличить от бисексуала. Пансексуальность считают более обширным понятием, подразумевая, что пансексуалам плевать на гендер человека.
- Трансгендер – человек, чья гендерная принадлежность отличается от навязываемой социумом или культурными традициями.
- Трансгендерный переход – изменения тела, внутреннего состояния и документов ради того, чтобы соответствовать своей гендерной идентичности.
- Транссексуал – человек, прошедший операцию по коррекции биологического пола.
- Трансвестит – человек, который меняет образы и одежду с целью стать похожим на представителя противоположного гендера.
Параллельно с работой Эльдар продолжал проходить обследования и собирать необходимые бумаги, и в конце концов комиссия выдала справку, что ему поставлен диагноз «расстройство половой идентификации» (F64 по МКБ-10), с которой уже можно было обратиться в соответствующее госучреждение, чтобы изменить пол в документах. Эльдар уволился с работы и отправился в родной город, но там выяснилось, что для официальной смены пола в паспорте справки недостаточно: необходимо сделать операцию. Довольно быстро ему удалось сделать мастэктомию (хирургическая операция по удалению молочных желез) в платном порядке, начав одновременно с этим проходить гормонотерапию.
Четыре года назад, после успешного трансгендерного перехода и смены документов, Эльдар начал поиски учебных заведений за рубежом, в результате чего его выбор пал на Таллиннский университет. С началом учебы ему был выдан временный вид на жительство сроком на три года: ровно столько, сколько должно было длиться обучение в вузе. По окончании этого периода всем закончившим учебу иностранным студентам выдается виза еще полгода. В течение этого периода они могут находиться в стране, искать работу, принять решение продолжить учебу и тому подобное.
Эльдару довольно быстро удалось найти работу в Эстонии, он устроился в одну солидную международную компанию незадолго до 24 февраля. Как работающий иностранец, практически в то же время он подал ходатайство о получении вида на жительство, однако из-за введенных вскоре санкций против граждан Российской Федерации и Республики Беларусь в его выдаче было отказано, однако ему выдали визу для работы.
После этого коллеги и знакомые Эльдара посоветовали ему обратиться в разные правозащитные организации, потому как возвращаться в Россию для ему как трансгендеру было бы небезопасно. По его словам, он связывался с различными организациями и учреждениями, в том числе с Управлением ООН по правам человека (UNHR), рассказал свою историю и добавил, что его российский дом находится в приграничной области, где ввиду военных действий периодически происходят «прилеты».
Как говорит Эльдар, организация не в состоянии помочь ему в такой ситуации из-за того, что официально боевые действия происходят лишь на территории Украины. Трансгендерность также не является поводом для предоставления убежища, так как по мнению организации, факт того, что он смог официально сменить пол, говорит о более-менее благоприятных условиях для людей с такой гендерной идентичностью, а притеснения в родных краях Эльдара не носят настолько жесткого характера, чтобы там было невозможно жить.
Сам Эльдар говорит, что ему крайне некомфортно находиться в России, он не может чувствовать себя там свободным. Проблемы возникают не в крупных городах, а именно в глубинке. В самом Брянске, по словам Эльдара, ему и без войны было бы небезопасно оставаться. Он рассказывает, как даже из-за одних только длинных волос и пирсинга к нему на улице часто подходили с претензиями консервативно настроенные «настоящие мужики».
Путь в Эстонию
Поскольку Эльдар большую часть жизни был женщиной и официально сменил пол в документах лишь недавно, у него возникли трудности с получением загранпаспорта. Для его получения мужчинам в России необходимо кроме всего прочего представить свой военный билет. Его, по понятным причинам, у Эльдара не было и быть не могло.
Пришлось отправиться в Брянский военкомат, где его ситуация вызвала у сотрудников учреждения замешательство. С такими случаями там просто на просто раньше не сталкивались и поэтому никакой процедуры для этого предусмотрено не было. После хождений по кабинетам, осмотров и прочего Эльдару выдали необходимый документ, и он наконец-то уехал учиться в Эстонию.
Теперь же, когда в России объявлена мобилизация, а Эльдар официально является мужчиной, риск получить повестку он считает крайне вероятным. Действие его визы должно было закончится в декабре этого года, а вместе с этим – и право находиться в Эстонии на законных основаниях.
Поскольку Эльдар попал на работе под сокращение и некоторе время не работает, 10 отктября он получил извещение от Депапртамента полиции и погранохраны о том, что действие его визы заканчиывется уже через неделю. Это означает, что 16 отктября он будет обязан покинуть Шенгеское пространство и вернуться в Россию, где, как он считает, ему угрожает опасность. В противном случае, если он этого не сделет, его нахождение на территории Шенгена будет считаться нелегальным.
Может ли трансгендер получить убежище или ходатайствовать о международной защите, если считает, что оставаться в родной стране для него небезопасно?
Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Северных странах и странах Балтии Елизабет Арнсдорф Хаслунд:
«Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев не дает публичных комментариев по конкретным случаям, также мы не даем никаких публичных оценок того, соответствует ли конкретное лицо требованиям для предоставления защиты.
Однако четкая позиция Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев заключается в том, что любому, кто желает подать заявление о предоставлении убежища, включая представителей ЛГБТИК+ (сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, транс людей, интерсекс-людей и квиров – прим. ред.), должен быть предоставлен доступ к процедурам ходатайства о предоставления убежища, с тем чтобы заявление могло быть рассмотрено в индивидуальном порядке и на основании конкретных обстоятельств.
В Эстонии ответственность за проведение процедуры предоставления убежища возложена на Департамент полиции и погранохраны, поэтому лица, желающие ходатайствовать о предоставлении убежища, должны обратиться в этот орган. Партнером Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев является Эстонский центр по правам человека, который предоставляет бесплатные консультации и юридическую помощь беженцам и лицам, ищущим убежища».
Директор по коммуникации ЛГБТ-ассоциации Эстонии Кристийна Рауд:
«Проблемой беженцев, в том числе ЛГБТ+, беженцев занимается Эстонский центр по правам человека. Рекомендую связаться с ними, чтобы получить более точную информацию.
От лица ассоциации могу сказать, что трансгендеры – одни из самых уязвимых членов общества, которые испытывают неприязнь и насилие по отношению к себе во много раз больше среднего. Существует много недопонимания и ложной информации о трансгендерности, что мешает этим людям полноценно участвовать в жизни общества. Учитывая сложившееся отношение к ЛГБТ+ в России, опасения Эльдара, к сожалению, оправданы».
Юристы Эстонского центра по правам человека Керту Туулинг и Ульяна Пономарева:
«Если человеку грозит преследование в Российской Федерации, он имеет право подать ходатайство о предоставлении международной защиты в Департамент полиции и погранохраны, который обязан провести соответствующее требованиям производство с учетом личных обстоятельств и сведений о стране происхождения.
Оценка может быть дана только в том случае, если было проведено соответствующее требованиям производство и известны личные обстоятельства. Эстонский центр по правам человека предлагает бесплатные консультации по вопросам международной защиты всем, кто в них нуждается.
Эльдар также может связаться с нашим центром, и мы проконсультируем его индивидуально».
Комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Пыльдма:
«Если человек чувствует, что возвращение на родину представляет для него серьезную опасность, он имеет право ходатайствовать о международной защите. Процедура рассмотрения ходатайства о международной защите очень основательная, и в ходе этого процесса выясняются детали, касающиеся каждого отдельного заявителя.
Сама по себе гендерная идентичность не является основанием для получения международной защиты, многое зависит и от других обстоятельств. Во время процедуры ходатайства о международной защите человек должен объяснить, почему именно он чувствует угрозу. В прошлом Эстония предоставляла международную защиту трансгендерам, однако также были и решения об отказе в ней. Исходя из этого можно сказать, что все зависит от ситуации конкретного человека.
Нынешний среднестатистический ходатайствующий о международной защите, является гражданином России молодого или среднего возраста, пожилых людей немного. Мужчин несколько больше, чем женщин. Преобладает страх перед тем, что люди будут преследоваться на родине из-за их политических взглядов. Например, они участвовали в антивоенных или антиправительственных акциях, многие высказывали свои взгляды в социальных сетях.
В этом году число граждан России, обратившихся за международной защитой, скачкообразно выросло, на сегодняшний день речь идет о более чем 150 случаях».