Таллиннского трансгендера ждет высылка в Россию: там ему грозит мобилизация

Как говорит Эльдар, организация не в состоянии помочь ему в такой ситуации из-за того, что официально боевые действия происходят лишь на территории Украины. Трансгендерность также не является поводом для предоставления убежища, так как по мнению организации, факт того, что он смог официально сменить пол, говорит о более-менее благоприятных условиях для людей с такой гендерной идентичностью, а притеснения в родных краях Эльдара не носят настолько жесткого характера, чтобы там было невозможно жить.

Сам Эльдар говорит, что ему крайне некомфортно находиться в России, он не может чувствовать себя там свободным. Проблемы возникают не в крупных городах, а именно в глубинке. В самом Брянске, по словам Эльдара, ему и без войны было бы небезопасно оставаться. Он рассказывает, как даже из-за одних только длинных волос и пирсинга к нему на улице часто подходили с претензиями консервативно настроенные «настоящие мужики».

Путь в Эстонию

Поскольку Эльдар большую часть жизни был женщиной и официально сменил пол в документах лишь недавно, у него возникли трудности с получением загранпаспорта. Для его получения мужчинам в России необходимо кроме всего прочего представить свой военный билет. Его, по понятным причинам, у Эльдара не было и быть не могло.