«Новости в 7» за 6 октября: суд освободил из-под стражи Осипенко и компанию, юбилей Мустамяэ и выставка «Женская сила»

Сегодня в выпуске:

- Правительство Эстонии стремится к выполнению общевропейских директив по экономии энергоресурсов. Какие меры будут приняты и к чему готовиться жителям страны?

- Масштабная полицейская операция по задержанию подозреваемых в коррупции в Кохтла-Ярве стала одной из самых масштабных за последнее время. Впрочем, суд сегодня освободил фигурантов скандального дела из-под стражи. О сложившейся к этому часу ситуации - в материале нашего корреспондента

- Как и чем кормят школьников? Мы отправились на специально организованную дегустацию, чтобы найти ответ на этот волнующих многих родителей вопрос

- Столичный район Мустамяэ отмечает свое 60-летие, и благодаря уникальной экспозиции в местном доме культуры каждый желающий сможет заглянуть в типичную мустамяэскую квартиру 60-х годов прошлого столетия. Прокатился на «колесе времени» и наш корреспондент.

- «В чем сила, брат?», - ответ на этот риторический вопрос искал один известный киногерой. Наша же корреспондент, заглянув на выставку, что открылась в Таллиннском Русском музее, выясняла, в чем заключается «Женская сила»