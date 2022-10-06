Член Рийгикогу Айвар Сыэрд, анализируя в социальных сетях состояние государственного бюджета и долговую нагрузку Эстонии, отметил, что в 2023 году потребность государства в займах составит 1,2 миллиарда евро.
Сыэрд: потребность страны в государственном долге на ближайший год составляет 1,2 млрд евро
В четверг утром были обнародованы результаты выпуска государственных облигаций на миллиард евро. Процентная ставка оказалась равной четырем процентам в год, но Сыэрд, однако, привел в пример Италию и отметил, что по данным Trading Economics, ставка облигаций в Италии на 10 лет составляет 4,5 процента.
«Последняя подобная эмиссия эстонских облигаций была выпущена два года назад, и тогда процентная ставка составляла 0,125 процента. Это показывает, насколько резко изменилась ситуация на рынке национальных облигаций. В начале лета ожидалось, что осенью процентная ставка по долгосрочным облигациям Эстонии может быть на уровне, сравнимом с немецким, то есть около двух процентов», – написал он.
По словам Сыэрда, государственный бюджет обсуждался также на заседании финансовой комиссии Рийгикогу в среду. «Я попытался прояснить, какие события ждут впереди с точки зрения растущих процентных ставок в стране, а также каковы потребности страны в займах в этом и следующем году. Согласно объяснительному письму, долг государственного сектора увеличится на 1,33 млрд евро в этом году и на 784 млн евро в следующем году», – указал он, заявив при этом, что эти цифры не отражают реальную сумму заимствования, потому что помимо покрытия номинального дефицита бюджета, необходимо также заимствование из предыдущих кредитов для погашения, а также так называемые финансовые операции государственного бюджета. На потребность в кредитах влияет и изменение остатка резерва ликвидности, то есть обычное управление денежными потоками.
«Согласно объяснительному письму госбюджета, в этом году будет заимствовано 1,5 миллиарда евро, из которых один миллиард должен составить текущий выпуск облигаций на один миллиард евро. В первом полугодии было выпущено два выпуска краткосрочных облигаций со сроком погашения в один год и шесть месяцев. Облигации со сроком погашения в шесть месяцев были погашены в сентябре», – пояснил член Рийгикогу и бывший министр финансов.
Согласно текущим данным, в следующем году долг государства увеличится на 784 млн евро, тогда как в следующем году также должен быть погашен предыдущий кредит в 418 млн евро. Предыдущий кредит, однако, должен быть погашен новым, более дорогим кредитом. В целом потребность в государственном займе в следующем году составляет 1,2 миллиарда евро.
«На потребность в государственном займе в следующем году также влияет тот факт, что, вероятно, не все текущие деньги, полученные от выпуска облигаций на один миллиард евро, будут израсходованы в этом году. Что касается процентных расходов, я повторяю свою предыдущую позицию, что ежегодные процентные расходы могут возрасти до 400-500 миллионов евро в год в течение следующих десяти лет. Скорее, эта оценка скромна с учетом последних событий», – заявил он.
Согласно объяснительному письму к государственному бюджету следующего года, процентные расходы Эстонии в следующем году составят более 90 миллионов евро, но, по словам Сыэрда, этот прогноз процентных расходов был сделан исходя из того, что процентная ставка по долгосрочным облигациям может составить 2,4 процента. «Текущий выпуск облигаций на один миллиард евро показывает, что ситуация намного жестче», – подчеркнул он, добавив, однако, что в то же время государство все же получает более высокие проценты от своих активов, чем раньше.