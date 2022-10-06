Сыэрд: потребность страны в государственном долге на ближайший год составляет 1,2 млрд евро

«Согласно объяснительному письму госбюджета, в этом году будет заимствовано 1,5 миллиарда евро, из которых один миллиард должен составить текущий выпуск облигаций на один миллиард евро. В первом полугодии было выпущено два выпуска краткосрочных облигаций со сроком погашения в один год и шесть месяцев. Облигации со сроком погашения в шесть месяцев были погашены в сентябре», – пояснил член Рийгикогу и бывший министр финансов.

Согласно текущим данным, в следующем году долг государства увеличится на 784 млн евро, тогда как в следующем году также должен быть погашен предыдущий кредит в 418 млн евро. Предыдущий кредит, однако, должен быть погашен новым, более дорогим кредитом. В целом потребность в государственном займе в следующем году составляет 1,2 миллиарда евро.

«На потребность в государственном займе в следующем году также влияет тот факт, что, вероятно, не все текущие деньги, полученные от выпуска облигаций на один миллиард евро, будут израсходованы в этом году. Что касается процентных расходов, я повторяю свою предыдущую позицию, что ежегодные процентные расходы могут возрасти до 400-500 миллионов евро в год в течение следующих десяти лет. Скорее, эта оценка скромна с учетом последних событий», – заявил он.