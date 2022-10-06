Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси

«С 6-го числа (октября - при.ред) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», – цитирует в четверг слова президента агентство БелТА.

Как сообщает Meduza, Лукашенко объяснил свое решение тем, что в Беларуси возникли «запредельные» цены. «Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра [антимонопольного регулирования и торговли] и губернаторов. Все», – заявил он.