Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ввести запрет любого повышения цен в стране по итогам совещания с экономическим блоком правительства.
Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси
«С 6-го числа (октября - при.ред) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», – цитирует в четверг слова президента агентство БелТА.
Как сообщает Meduza, Лукашенко объяснил свое решение тем, что в Беларуси возникли «запредельные» цены. «Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра [антимонопольного регулирования и торговли] и губернаторов. Все», – заявил он.
Лукашенко также сказал, что ни одна компания не должна уходить с рынка на фоне его заявлений. «Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», – сказал Лукашенко правительственным чиновникам.