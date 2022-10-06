Накал страстей в Йыхви ⟩ Подросток пронес в школу похожий на оружие предмет, полиция отреагировала усиленным составом

5 октября около 12 часов дня поступило сообщение о том, что в одно из учебных заведений в Йыхви ученик принес с собой предмет, похожий на оружие, и небольшой нож. Полиция отреагировала на опасную ситуацию с большей силой. Оказалось, что непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, к счастью, нет.

Полиция установила личность молодого человека, принесшего опасные предметы в школу, поговорила с ним и забрала предметы на хранение. Теперь полиция будет выяснять подробнее, где и при каких обстоятельствах они попали в руки молодого человека.

Хотя, по словам окружного начальника Йыхвиского отделения полиции Маргуса Мурдсалу, предмет, похожий на оружие, никому не угрожал, он все же представляет опасность. Тем более, изделека невозможно рассмотреть, игрушка это или же настоящее оружие.

Мурдсалу подчеркнул, что полиция всегда усиленно реагирует на подобные события, поскольку опасность может быть серьезной, а чувство безопасности людей может быть нарушено. «Оружие не предназначено для развлечения или устрашения людей в общественных местах, и эти опасные предметы не должны находиться в руках подростков или в учебных заведениях».