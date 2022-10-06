Байден не исключает встречи с Путиным на саммите G20

«Посмотрим», – сказал Байден в ответ на вопросы журналистов о том, воспользуется ли он возможностью поговорить напрямую с Путиным на G20, которая проходит на острове Бали. Ранее Белый дом заявлял, что о встрече не может быть и речи.

Планы поездок обоих пока не подтверждены, и Белый дом заявил, что, если Путин примет участие в саммите, необходимо также пригласить президента Украины Владимира Зеленского, хотя Украина не является членом G20.

Ранее Байден дал понять, что обязательно встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, когда тот приедет на встречу 15-16 ноября.