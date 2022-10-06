В четверг президент США Джо Байден не исключил возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным в ноябре на саммите G20 в Индонезии.
Байден не исключает встречи с Путиным на саммите G20
«Посмотрим», – сказал Байден в ответ на вопросы журналистов о том, воспользуется ли он возможностью поговорить напрямую с Путиным на G20, которая проходит на острове Бали. Ранее Белый дом заявлял, что о встрече не может быть и речи.
Планы поездок обоих пока не подтверждены, и Белый дом заявил, что, если Путин примет участие в саммите, необходимо также пригласить президента Украины Владимира Зеленского, хотя Украина не является членом G20.
Ранее Байден дал понять, что обязательно встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, когда тот приедет на встречу 15-16 ноября.
Будут ли на встрече Путин и Си Цзиньпин, пока не ясно. Москва находится в международной изоляции из-за войны на Украине, а лидер Китая ограничил зарубежные поездки из-за коронавируса. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в августовском интервью Bloomberg, что и Путин, и Си Цзиньпин будут лично участвовать в саммите G20.