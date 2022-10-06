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Рауль Ранне ⟩ Презренная бесхарактерность глав федерации бокса

Рауль Ранне
Презренная бесхарактерность глав федерации бокса
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Президент Ассоциации бокса Калле Кландорф (в центре).
Президент Ассоциации бокса Калле Кландорф (в центре). Фото: Margus Ansu

Очень неприятная история! Близкий к Кремлю президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сделал свое дело: за те несколько лет, когда Кремлев с долгосрочной олимпийской традицией возглавлял субпрофсоюз, он подкупил большую часть чиновников мирового (любительского) бокса деньгами «Газпрома» и добился того, что было нужно России, пишет журналист Рауль Ранне.

В среду уверенный в себе мужчина сообщил, что на ринг возвращаются боксеры из страны-агрессора России (а также Беларуси), которых, как и других спортсменов из этих стран, выгнали со спортивных арен после начала войны. Как настоящие мужчины. С собственным гимном и флагом! Кремль празднует, наверное, щедро награждает.

Подождем и посмотрим, говорит Калле Кландорф, глава Эстонского союза бокса. По сути, наша боксерская ассоциация является сторонником Кремлева и его деятельности. Кландорф дал четкое представление об этом в конце сентября, когда Международная боксерская ассоциация оставила фаворита Кремля, потому что он был «против войны». По крайней мере, так президент IBA лично сказал Кландорфу по телефону.

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