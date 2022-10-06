Рауль Ранне ⟩ Презренная бесхарактерность глав федерации бокса

В среду уверенный в себе мужчина сообщил, что на ринг возвращаются боксеры из страны-агрессора России (а также Беларуси), которых, как и других спортсменов из этих стран, выгнали со спортивных арен после начала войны. Как настоящие мужчины. С собственным гимном и флагом! Кремль празднует, наверное, щедро награждает.