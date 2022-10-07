Пт, 7.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Война в Украине, 226-й день ⟩ Байден: за последние 60 лет сейчас самый высокий риск ядерного армагеддона

rus.postimees.ee
Байден: за последние 60 лет сейчас самый высокий риск ядерного армагеддона
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Джо Байден
Джо Байден Фото: Anna Moneymaker/AFP/Scanpix

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. 

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 226-го дня войны, 7 октября.

Ключевые слова
Наверх