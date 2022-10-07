В Таллинне человек попал под трамвай

Обе серьезные аварии произошло в Таллинне. Первое ДТП случилось в 13:55 у здания на Нарвском шоссе, 9A: 49-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и была сбита трамваем, которым управлял 56-летний мужчина. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.