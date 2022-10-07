По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, в четверг, 6 октября, произошло два тяжелых ДТП, в которых пострадали люди.
В Таллинне человек попал под трамвай
В Таллинне человек попал под трамвай
Обе серьезные аварии произошло в Таллинне. Первое ДТП случилось в 13:55 у здания на Нарвском шоссе, 9A: 49-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и была сбита трамваем, которым управлял 56-летний мужчина. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 15:10 у здания на улице Эндла, 52 произошло второе ДТП, когда 64-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Amarok поворачивала направо и столкнулась с 31-летней велосипедисткой. Ехавшую на велосипеде женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.