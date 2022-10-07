Суперъяхта Путина, замеченная у берегов Эстонии, находилась под пристальным наблюдением PPA

Postimees писал во вторник, что, по данным Forbes, вторая по величине суперъяхта Путина была замечена у берегов Сааремаа в сопровождении вооруженного судна береговой охраны России. Яхту заметил фотограф сайта theyahtphoto.com Карл Гролл, который делает снимки роскошных яхт.

Стоимость 81-метровой яхты «Косатка», замеченной у берегов Эстонии, оценивается примерно в 129 миллионов евро. Зарегистрированная в России яхта имеет крытый бассейн, вертолетную площадку и каюты, вмещающие до 12 гостей. А также там есть бары и апартаменты владельца с винным погребом, вмещающим до 400 бутылок.