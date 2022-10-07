Как сообщает Департамент полиции и погранохраны (PPA), суперъяхта президента России Владимира Путина, заснятая у берегов Эстонии, также была под их пристальным наблюдением.
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Суперъяхта Путина, замеченная у берегов Эстонии, находилась под пристальным наблюдением PPA
Суперъяхта Путина, замеченная у берегов Эстонии, находилась под пристальным наблюдением PPA
Postimees писал во вторник, что, по данным Forbes, вторая по величине суперъяхта Путина была замечена у берегов Сааремаа в сопровождении вооруженного судна береговой охраны России. Яхту заметил фотограф сайта theyahtphoto.com Карл Гролл, который делает снимки роскошных яхт.