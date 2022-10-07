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Суперъяхта Путина, замеченная у берегов Эстонии, находилась под пристальным наблюдением PPA

Александра Саарнийт
, журналист
Суперъяхта Путина, замеченная у берегов Эстонии, находилась под пристальным наблюдением PPA
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Яхта «Грейсфул» (новое название – «Косатка»).
Яхта «Грейсфул» (новое название – «Косатка»). Фото: Carl Groll via www.imago-images.de/Scanpix

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны (PPA), суперъяхта президента России Владимира Путина, заснятая у берегов Эстонии, также была под их пристальным наблюдением.

Postimees писал во вторник, что, по данным Forbes, вторая по величине суперъяхта Путина была замечена у берегов Сааремаа в сопровождении вооруженного судна береговой охраны России. Яхту заметил фотограф сайта theyahtphoto.com Карл Гролл, который делает снимки роскошных яхт.

Стоимость 81-метровой яхты «Косатка», замеченной у берегов Эстонии, оценивается примерно в 129 миллионов евро. Зарегистрированная в России яхта имеет крытый бассейн, вертолетную площадку и каюты, вмещающие до 12 гостей. А также там есть бары и апартаменты владельца с винным погребом, вмещающим до 400 бутылок.

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