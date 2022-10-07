Вот это разница! ⟩ В Эстонии стремительно дорожают продукты и жилье

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с сентябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, – от общего повышения индекса они составили более 40%.

«Газ был дороже на 255,2%, твердое топливо – на 118,3%, поступившее в дома электричество – на 105,5% и теплоэнергия (отопление) – на 62,9%. Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, составили четверть от общего повышения индекса, а изменения цен, связанные с транспортом, – одну седьмую. Бензин был дороже на 28,5% и дизельное топливо – на 52,2%», – добавила Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с сентябрем прошлого года более всего подорожал сахар (86,2%). Мука и крупы подорожали на 76,0%, специи — на 61,4%, прочие масла — на 60,6%, яйца — на 54,4% и говядина — на 53,5%.

Фото: Департамент статистики

В сравнении с августом на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем и продуктами питания. Завершились кампании распродаж одежды и обуви, и в продажу поступили товары нового сезона. За месяц дизельное топливо подорожало на 4,7% и бензин подешевел на 1,5%.