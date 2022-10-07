У семьи вице-премьера РФ обнаружили активы на 50 миллиардов рублей

У вице-премьера РФ, по утверждению команды Навального, также имеется личный самолет Bombardier Challenger 600 стоимостью 32 млн долларов. Ее супруг владеет тремя гольф-клубами в России (в Московской области и под Санкт-Петербургом). Еще один гольф-клуб, который обнаружили у семьи Голиковой, находится в Испании. На его территории помимо прочего располагается вилла, еще пять вилл находятся в процессе строительства. В Испании семье вице-премьера РФ также принадлежит еще одна вилла за 18 миллионов евро. Кроме того, ее семья владеет двумя виллами в Португалии, говорится в расследовании.