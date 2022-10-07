Икона борьбы с коронавирусом Ирья Лутсар вступила в партию «Ээсти 200»

Заняться политикой Ирью Лутсар побудило то, что она увидела, находясь на передовой во время пандемии коронавируса. «Именно пандемия выявила узкие места в устройстве жизни и обществе Эстонии. Также стало понятно, как важно для Эстонии иметь долгосрочный план. Вся Европа, в том числе и Эстония, стареет, и сопутствующие этому социальные проблемы нельзя игнорировать. Я хочу направить свою энергию на то, чтобы качественная медицинская и социальная помощь были доступны по всей Эстонии, а не только в центрах притяжения», – отметила Лутсар.

По словам Лутсар, в случае «Ээсти 200» ей нравится концепция персонального государства. «Персональное государство, которое придерживается принципа, что оно приходит ко мне само, а не я его ищу, помогает в большей степени решить нынешние проблемы. "Ээсти 200" – это молодая и думающая о будущем партия. Я со своей долгой карьерой добавила бы в эту молодежную энергию взгляд опытного и пожилого человека. Здесь может родиться настоящая синергия. Если люди здоровы, то тогда и государство сильное и это позволяет бороться с трудностями», – отметила Лутсар.