На частоте Sorainen ⟩ Страхование: роскошь или неотъемлемая часть бизнеса?

Ведущие подкаста: адвокат Элина Мизерова и юрист Мария Плахотникова. В гостях – страховой брокер Kominsur Kindlustusmaakler OÜ Екатерина Лузик.

Страхование – это один из инструментов защиты и снижения рисков, и инструмент далеко не новый. Первым дошедшим до нас случаям страхования в истории уже несколько тысяч лет. Первый дошедший до нас морской страховой полис датируется 1347 годом – это был полис на перевозку груза из Генуи на остров Майорка. А первые правила страхования были изложены еще в одной из книг Талмуда.

Один из главных принципов страхования гласит, что страхование – это только защита от риска, а не способ обогащения. Наивысшая добросовестность, минимизация ущерба по наступлению страхового случая, установление точной причинно-следственной связи между страховым случаем и причиненным ущербом – знание и понимание принципов страхования поможет предпринимателю правильно сориентироваться в непростой сетке договорных отношений со страховщиком.

Страхование делится на обязательное и добровольное. К обязательному страхованию относятся медицинское, страхование автогражданской ответственности, страхование ответственности некоторых видов деятельности (нотариус, аудитор, судебный исполнитель, адвокат), а также гарантийное страхование (например, таможенная гарантия и гарантия туроператора).

Что касается добровольного страхования, то в данном случае необходимо осознавать свои риски – как имущественные, так и риски ответственности перед третьими лицами. «Если предприниматель готов выплачивать компенсации всем пострадавшим от его продукции людям – это нормально», – говорит Екатерина Лузик. Мария Плахотникова напоминает, что при наступлении страхового случая предпринимателю следует брать коммуникацию внутри компании под скрупулёзный контроль и вести тщательную документацию с целью сбора доказательств причиненного ущерба, так как именно с задокументированными доказательствами предприниматель впоследствии обращается к страховщику.

Можно, конечно, надеяться, что именно с тобой ничего плохого не произойдет. Однако совсем избежать неприятностей мало кому удается, а способ компенсировать возможный финансовый ущерб существует – и это договор страхования.

В подкасте обсудили: Чем регулируется страхование?

Какие виды страхования существуют и почему обязательное страхование является таковым?

Интересные случаи из практики

Чем отличаются страховой брокер от страхового общества, и где получить независимую консультацию?

Что необходимо сделать предпринимателю, чтобы минимизировать риски и добиться возмещения ущерба?