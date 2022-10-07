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На частоте Sorainen ⟩ Страхование: роскошь или неотъемлемая часть бизнеса?

rus.postimees.ee
Страхование: роскошь или неотъемлемая часть бизнеса?
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Ведущие подкаста: адвокат Элина Мизерова и юрист Мария Плахотникова.
Ведущие подкаста: адвокат Элина Мизерова и юрист Мария Плахотникова. Фото: Sorainen

«На частоте Sorainen» – это серия подкастов, которые ведут эксперты из адвокатского бюро Sorainen в сотрудничестве с новостным порталом Rus.Postimees. В новом выпуске разбираемся, что такое страхование, поговорим о том, на каких принципах оно основано, узнаем интересные случаи из практики и прислушаемся к советам экспертов.

Ведущие подкаста: адвокат Элина Мизерова и юрист Мария Плахотникова. В гостях – страховой брокер Kominsur Kindlustusmaakler OÜ Екатерина Лузик. 

Страхование – это один из инструментов защиты и снижения рисков, и инструмент далеко не новый. Первым дошедшим до нас случаям страхования в истории уже несколько тысяч лет. Первый дошедший до нас морской страховой полис датируется 1347 годом – это был полис на перевозку груза из Генуи на остров Майорка. А первые правила страхования были изложены еще в одной из книг Талмуда.

Один из главных принципов страхования гласит, что страхование – это только защита от риска, а не способ обогащения. Наивысшая добросовестность, минимизация ущерба по наступлению страхового случая, установление точной причинно-следственной связи между страховым случаем и причиненным ущербом – знание и понимание принципов страхования поможет предпринимателю правильно сориентироваться в непростой сетке договорных отношений со страховщиком.

Страхование делится на обязательное и добровольное. К обязательному страхованию относятся медицинское, страхование автогражданской ответственности, страхование ответственности некоторых видов деятельности (нотариус, аудитор, судебный исполнитель, адвокат), а также гарантийное страхование (например, таможенная гарантия и гарантия туроператора). 

Что касается добровольного страхования, то в данном случае необходимо осознавать свои риски – как имущественные, так и риски ответственности перед третьими лицами. «Если предприниматель готов выплачивать компенсации всем пострадавшим от его продукции людям – это нормально», – говорит Екатерина Лузик. Мария Плахотникова напоминает, что при наступлении страхового случая предпринимателю следует брать коммуникацию внутри компании под скрупулёзный контроль и вести тщательную документацию с целью сбора доказательств причиненного ущерба, так как именно с задокументированными доказательствами предприниматель впоследствии обращается  к страховщику.

Можно, конечно, надеяться, что именно с тобой ничего плохого не произойдет. Однако совсем избежать неприятностей мало кому удается, а способ компенсировать возможный финансовый ущерб существует – и это договор страхования. 

В подкасте обсудили: 

  •  Чем регулируется страхование? 

  • Какие виды страхования существуют и почему обязательное страхование является таковым? 

  • Интересные случаи из практики

  • Чем отличаются страховой брокер от страхового общества, и где получить независимую консультацию? 

  • Что необходимо сделать предпринимателю, чтобы минимизировать риски и добиться возмещения ущерба? 

Приятного прослушивания! 

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