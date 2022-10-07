В четверг, 6 октября, в результате взрыва газа в квартире пострадал пожилой мужчина.
Фото ⟩ Окно и дверь выбило: в квартире произошел взрыв
Окно и дверь выбило: в квартире произошел взрыв
Вчера в 18:49 в волости Пыльва в деревне Каукси в квартире взорвался накопившийся в помещении газ, сообщает пресс-служба Лыунаского спасательного центра.
В результате инцидента легкие травмы получил готовивший на кухне еду 84-летний мужчина. Медики скорой помощи оказали ему первую помощь на месте.
Было установлено, что газ просочился в комнату из-за лопнувшего шланга в газовом баллоне в ванной. Газ был отключен, и риск дальнейшего взрыва был снижен.
Спасатели пояснили, что угрозы возгорания зданию также нет. Ударная волна взрыва выбила кухонное окно и дверь и сместила перегородку в помещении.