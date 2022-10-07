Газохранилища Европы заполнены в среднем на 90%

В августе этого года сообщалось, что подземные хранилища природного газа в Европе были заполнены в среднем на 80 процентов, что означало преодоление нижней планки плана по обеспечению Европы газом, на случай полного прекращения поставок газа Россией. Ранее Евросоюз предпринял чрезвычайный план по сокращению зависимости от российского газа, в связи с начатым Россией вторжением в Украину.

Обновленная инфографика Reuters показывает, что газохранилища Бельгии и Португалии заполнены на сто процентов. Более чем на девяносто процентов заполнены газохранилища Германии (93%), Франции (97%), Хорватии (93%), Испании (91%), Италии (92%), Нидерландов (93%), Дании (98%), Швеции (93%), Польши (98%) и Словакии (90%).

Минимальную планку в 80 процентов преодолели: Румыния (88%), Чехия (87%) и Австрия (82%).

Среди пока отстающих Венгрия (75%), Болгария (78%) и Латвия с самым низким показателем по Европе - 53%. Газохранилища Латвии должны обеспечивать резервным газом все три страны Балтии а так же Финляндию, однако процесс их заполнения замер на 53 процентах.