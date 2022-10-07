Отреагировали на критику: Эстонская православная церковь Московского патриархата выступила с обращением

Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата поддержала заявление Совета Церквей Эстонии от 19 марта 2022 года, осуждающее военные действия России в Украине. В то же время продолжают звучать призывы к Церкви, чтобы она дала политическую оценку происходящим событиям, выступала с постоянными политическими заявлениями. Но если Церковь втянется в эти споры и наряду с политическими деятелями начнет гневно осуждать происходящие события, где тогда человек найдет успокоение своей мятущейся душе?

Церковь призвана к проповеди мира во Христе, – в этом ее призвание. В храмах ЭПЦ МП звучит именно такая проповедь. Благодаря этому люди с разными взглядами на происходящие события имеют возможность участвовать в богослужении и получать духовную поддержку, опору и утешение. В Евангелии Христос призывает возлюбить как ближних, так и врагов своих, и это не какой-то недостижимый идеал, поскольку он реализовался в жизни самого Христа и многих святых. Первые шаги на этом пути – это искоренение ненависти из своего сердца. Сейчас мы на каждой Литургии произносим слова молитвы: «Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе Бога нашего и ближняго своего, сотвори, да ненависти, вражды, обиды, кровопролития и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь да царствует в людях земли Украинския и в сердцах всех нас». Если нам удастся достигнуть такой любви, то останется надежда, что по окончании войны накал ненависти спадет. Если же война будет прекращена только силой оружия, но не будет преодолена взаимная ненависть, то мы никогда не можем быть уверенными, что конфликт не вспыхнет снова.