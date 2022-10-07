Молодые спортсмены получили финансовую помощь

Помимо Кармен, стипендии также получили фигуристка Нина Петрыкина, бадминтонистка Кристин Кууба, спринтер Карл Эрик Назаров, Виктория Вессо (борьба), горнолыжник Тормис Лайне, тройной прыгун Виктор Морозов, горный велосипедист Йоосеп Меси, лыжник Хенри Роос и гребцы Йохан Пулак и Михаил Куштейн.

«Поддержка молодых спортсменов – наша стратегическая цель, благодаря которой некоторые из них смогли участвовать в соревнованиях за рубежом и набрать очки для квалификации на Олимпийские игры», – сказал исполнительный руководитель ERGO Марек Ратник. – Надеемся, что наша стипендия также вдохновит другие компании в поддержке молодых талантов на их пути к успеху».

При выборе стипендиатов в первую очередь оценивают уже достигнутые результаты и возможностей дальнейшего развития. По словам Райдо Митта, координатора эстонской системы поддержки спорта высоких достижений Team Estonia, уровень в этом году был исключительно высоким.

«У нас удивительно много молодых людей, которые с детства поставили себе четкие цели и обязательства, – сказал Митт, который входил в состав жюри. – Выбор был сложным, но я считаю, что была отобрана достаточно широкая группа спортсменов, у которых появится хорошая возможность сделать в новом сезоне очередные шаги в своем развитии».

Особое внимание жюри благодаря своей исключительной решимости привлекла Кармен Бруус, которая привезла в Эстонию титул чемпионки мира по прыжкам в высоту, завоеванный на юниорском чемпионате. В своей заявке она отметила, что посвятит себя более высоким достижениям:

«Конечно, я хочу войти в число медалистов Олимпиады в Париже в 2024 году, а также на чемпионате мира в Глазго, который пройдет в этом же году», – сказала она.