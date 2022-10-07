Обзор ⟩ Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может лишиться должности

Бывший министр культуры и влиятельная представительница консервативной политической партии Надин Доррис в Твиттере обвинила премьер-министра в перекладывании вины, добавив, что тори потерпят поражение на всеобщих выборах, если Трасс не изменит курс.

«Причина опасений фундаментальная и удручающая – премьер-министр недееспособен и потерял контроль, и такая репутация может остаться с ним навсегда», – цитирует Би-би-си анонимного члена Консервативной партии. Тори опасаются, что парламент может отклонить экономический план правительства. Председатель партии Джейк Берри предупредил, что любые инакомыслящие консерваторы будут исключены из партии. «Люди знают, что, когда приходят счета, они могут либо сократить потребление, либо рассчитывать на более высокую зарплату. Начните искать новую и лучшую работу, чтобы улучшить ситуацию», – сказал Берри в интервью радио Sky News.

Премьер-министр отказалась связать сумму помощи с ростом инфляции, что также привело к расколу в кабинете правительства. Несколько консервативных депутатов предупреждают, что местные выборы весной представляют угрозу для премьер-министра. «Если результаты будут плохими, партия впадет в панику и попытается избавиться от премьер-министра», – проанализировала Би-би-си.

Либерально-консервативный аналитический центр Bright Blue охарактеризовал правительство как «любительское и аморальное», а его исполнительный директор Райан Шортхаус добавил, что экономическая политика Трасс мало что даст избирателям, которые голосовали за партию в 2019 году и давно чувствовали себя забытыми.

«Самоуничтожение консервативной партии, удерживавшей власть в течение 12 лет, образно напоминает прорыв канализационной трубы в квартире соседа-расиста. В этом есть какое-то злорадство, но вы понимаете, что вонь дойдет и до вас», – написала обозреватель The Guardian Фрэнсис Райан.

Согласно вчерашнему опросу YouGov, 14 процентов населения удовлетворены работой правительства, а сама Трасс сказала, что у нее есть три приоритета в экономике. «Рост, рост и еще раз рост», – охарактеризовала свой план премьер-министр на конференции Консервативной партии, пообещав максимально использовать огромные возможности Brexit.

Однако, согласно отчету аналитического центра PIIE, страна борется с инфляцией в первую очередь из-за нехватки рабочей силы, в результате прекращения свободного передвижения трудовых мигрантов из стран ЕС и новых торговых барьеров.