Волнения, бурлящие в рядах Консервативной партии, угрожают Лиз Трасс, которая уже четыре недели занимает пост премьер-министра Великобритании.
Обзор ⟩ Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может лишиться должности
Несколько лидеров партии тори раскритиковали планы Трасс по снижению налогов, которые вынудили Банк Англии вмешаться и влить наличные в размере 65 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы спасти падающий курс фунта стерлингов. Правительство Великобритании также получило публичный выговор от Международного валютного фонда, предостерегшего британцев от дальнейшего роста и без того высокой инфляции.
Лиз Трасс
- Родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде.
- Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже в Оксфорде.
- До политической карьеры работала в крупных компаниях Shell, Cable & Wireless и Reform.
- С 1994 по 1996 год она была членом Либерально-демократической партии.
- Член Консервативной партии с 1996 года.
- В 2010 году она была избрана в парламент по округу Юго-Западный Норфолк как член Консервативной партии.
- 2014–2016 министр окружающей среды, продовольствия и сельской жизни.
- 2016-2017 Министр юстиции
- С 2017 по 2019 год работала в Министерстве финансов.
- 2019-2021 Министр международной торговли
- 2021-2022 министр иностранных дел Великобритании
- 5 сентября 2022 года избрана лидером Консервативной партии Великобритании.
- Премьер-министр Великобритании с 6 сентября 2022 г.
- Замужем, двое детей
По мнению наблюдателей, Трасс отказалась от сокращений только потому, что ей стало ясно, что нижняя палата скорее всего не одобрит предложение. Учитывая количество занимаемых правящей партией мест в парламенте, отказ от плана является довольно большой уступкой, сообщает BBC.
«Решение о налоговой ставке было принято министром финансов и не обсуждалось с канцелярией премьер-министра», – передает The Guardian объяснение отказа Трасс от сокращений.
Бывший министр культуры и влиятельная представительница консервативной политической партии Надин Доррис в Твиттере обвинила премьер-министра в перекладывании вины, добавив, что тори потерпят поражение на всеобщих выборах, если Трасс не изменит курс.
«Причина опасений фундаментальная и удручающая – премьер-министр недееспособен и потерял контроль, и такая репутация может остаться с ним навсегда», – цитирует Би-би-си анонимного члена Консервативной партии. Тори опасаются, что парламент может отклонить экономический план правительства. Председатель партии Джейк Берри предупредил, что любые инакомыслящие консерваторы будут исключены из партии. «Люди знают, что, когда приходят счета, они могут либо сократить потребление, либо рассчитывать на более высокую зарплату. Начните искать новую и лучшую работу, чтобы улучшить ситуацию», – сказал Берри в интервью радио Sky News.
Премьер-министр отказалась связать сумму помощи с ростом инфляции, что также привело к расколу в кабинете правительства. Несколько консервативных депутатов предупреждают, что местные выборы весной представляют угрозу для премьер-министра. «Если результаты будут плохими, партия впадет в панику и попытается избавиться от премьер-министра», – проанализировала Би-би-си.
Либерально-консервативный аналитический центр Bright Blue охарактеризовал правительство как «любительское и аморальное», а его исполнительный директор Райан Шортхаус добавил, что экономическая политика Трасс мало что даст избирателям, которые голосовали за партию в 2019 году и давно чувствовали себя забытыми.
«Самоуничтожение консервативной партии, удерживавшей власть в течение 12 лет, образно напоминает прорыв канализационной трубы в квартире соседа-расиста. В этом есть какое-то злорадство, но вы понимаете, что вонь дойдет и до вас», – написала обозреватель The Guardian Фрэнсис Райан.
Согласно вчерашнему опросу YouGov, 14 процентов населения удовлетворены работой правительства, а сама Трасс сказала, что у нее есть три приоритета в экономике. «Рост, рост и еще раз рост», – охарактеризовала свой план премьер-министр на конференции Консервативной партии, пообещав максимально использовать огромные возможности Brexit.
Однако, согласно отчету аналитического центра PIIE, страна борется с инфляцией в первую очередь из-за нехватки рабочей силы, в результате прекращения свободного передвижения трудовых мигрантов из стран ЕС и новых торговых барьеров.
В сентябре аналитики City AM сообщили, что количество британских компаний-экспортеров сократилось на треть по сравнению с 2020 годом, в этом виноваты и дополнительные бюрократические проволочки.