Выставка «Женская сила», создавалась двумя дамами-энтузиастками долго и кропотливо: идея родилась еще в преддверии пандемии и выкристаллизовывалась полтора года, преодолевая волну разразившихся в обществе кризисов.
Женская сила: зри в корень
Итог лаконично подвела на страницах соцсетей издатель Валентина Кашина: «Какое яркое и высокопрофессиональное событие мы лицезрели в Русском музее! Надеюсь, это только начало проекта – тема глубокая, яркая и востребованная. Истоки в трудные времена и утешают, и примиряют, и надежду дают!»
Театральный художник и дизайнер Ирина Барсегян вернула героинь выставки к истокам, воссоздав народные костюмы их предков. Фотохудожница Галина Пармаск запечатлела в своих работах гармонию силы древних традиций и красоты женщины в современном мире. Увидеть работы творческого тандема приглашает Таллиннский Русский музей.
Авторы выставки старались показать внутреннюю силу наших современниц через обращение к корням и традициям. Героини примерили на себя женские праздничные костюмы конца XIX – начала XX веков, география которых простирается от Запорожья до Архангельской и Олонецкой губерний.
Создатели проекта не исключают, что тема поиска своих корней даст начало целому циклу выставок, объединенных темой «Женская сила». На этой экспозиции представлены первые десять двойных портретов: героиня в эпоху своих предков и в современном образе. Рядом с ним – коротенькие воспоминания героини о детстве: мгновения, мысли и чувства, навсегда оставшиеся с тобой. Все лица на портретах – узнаваемые: руководители музеев, театров, издатели, музыканты, журналисты и другие деятели, значимые для культуры, социальной и интеллектуальной жизни общества. Созданные для участниц костюмы выставлены в центре зала, образуя своеобразный «хоровод наоборот».
Фотохудожник Галина Пармаск отмечает, что сами костюмы диктовали разность в каждом человеке: «Героини надевали костюмы и сразу же преображались, высвечивая то, что было в этой традиции». Галина говорит, что для нее женская сила – в красоте, творчестве и таланте. Создавая портреты, ей хотелось вырвать героинь из современности: «На их лицах – минимум макияжа: неяркие губы и глаза подчеркнули красоту их костюма».
Все представленные на выставке народные костюмы театральный художник Ирина Барсегян шила и украшала сама, собирая материал по крупицам: что-то отыскивала в собственных запасах, что-то отдавали знакомые, некоторые ткани или детали удавалось найти в секонд-хэнде. Ирина говорит, что наши предки мастерили потрясающие костюмы, основываясь на своем природном чутье и на собственных законах красоты. «И еще, – добавляет художник, – я поняла, что наши предки, которые создавали эту материальную культуру, были очень работящими людьми».
«В любом национальном костюме женщина становится краше. Действительно, красота – это женская сила», – напомнила напоследок Ирина.
Десять двойных портретов героинь и созданные для участниц костюмы можно будет увидеть в Таллиннском русском музее до 5 февраля.