Правда вышла наружу ⟩ В Эстонии в таинственной могиле лагеря для военнопленных нашли останки двухсот человек

На бетонном монументе, который находился на горе Вийратси под Вильянди, можно было прочесть, что там похоронены шесть советских воинов. К настоящему времени этот памятник демонтирован, и идентифицированы останки нескольких сотен человек.
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В случае с советскими памятниками число павших зачастую сильно преувеличивалось, а часто возле них вообще никого не хоронили. Вийратси в этом смысле является прецедентом.
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