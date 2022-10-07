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Правда вышла наружу ⟩ В Эстонии в таинственной могиле лагеря для военнопленных нашли останки двухсот человек

Маргус Хаав
В Эстонии в таинственной могиле лагеря для военнопленных нашли останки двухсот человек
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Солдаты были похоронены в братской могиле Вийратси в три ряда и в несколько слоев.
Солдаты были похоронены в братской могиле Вийратси в три ряда и в несколько слоев. Фото: Elmo Riig

На бетонном монументе, который находился на горе Вийратси под Вильянди, можно было прочесть, что там похоронены шесть советских воинов. К настоящему времени этот памятник демонтирован, и идентифицированы останки нескольких сотен человек.

В случае с советскими памятниками число павших зачастую сильно преувеличивалось, а часто возле них вообще никого не хоронили. Вийратси в этом смысле является прецедентом.

Так кто же были те, чьи останки в солнечный сентябрьский день ко всеобщему удивлению и изумлению были подняты из под земли ковшом? Как они туда попали и почему преданы забвению?

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