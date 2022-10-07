Правда вышла наружу ⟩ В Эстонии в таинственной могиле лагеря для военнопленных нашли останки двухсот человек

В случае с советскими памятниками число павших зачастую сильно преувеличивалось, а часто возле них вообще никого не хоронили. Вийратси в этом смысле является прецедентом.

Так кто же были те, чьи останки в солнечный сентябрьский день ко всеобщему удивлению и изумлению были подняты из под земли ковшом? Как они туда попали и почему преданы забвению?