Поединок 23-го тура второй стадии аргентинской Примеры между командами «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс» оказался сорванным из-за скандала, якобы возникшего по вине полиции, сообщает sport.ua.
Слезоточивый газ, жертвы, беснующиеся фанаты – на футбольном матче начался хаос
Матч был остановлен на 9-й минуте. Чашу стадиона заволокло слезоточивым газом, который применила полиция. Этим они хотели успокоить разбушевавшихся болельщиков, которые не могли попасть на трибуны, несмотря на то, что у них имелись билеты. Также полиция применяла резиновые пули.
Газ в итоге попал на поле, где затронул игроков, тренерский штаб и судей, а также болельщиков с трибун, ближайших к входу. В такой ситуации арбитр принял решение прервать встречу, но она впоследствии не была продолжена.
Сообщается, что в давке погиб 57-летний болельщик «Химнасии и Эсгрима», у которого не выдержало сердце. Есть данные о поражении пулей оператора TyC Sport, который проводил съемку событий, выполняя свои профессиональные обязанности.
У организаторов матча есть подозрения, что на игру были проданы фальшивые билеты.
E increíblemente seguimos sin aprender. Anoche más incidentes, en el Gimnasia-Boca, con disturbios en las afueras que dejaron un muerto, con gases lacrimógenos dentro del estadio... Qué feo está el panorama— Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 7, 2022
📽️@SC_ESPN pic.twitter.com/6Oz6ZpwBI8