Слезоточивый газ, жертвы, беснующиеся фанаты – на футбольном матче начался хаос

Матч был остановлен на 9-й минуте. Чашу стадиона заволокло слезоточивым газом, который применила полиция. Этим они хотели успокоить разбушевавшихся болельщиков, которые не могли попасть на трибуны, несмотря на то, что у них имелись билеты. Также полиция применяла резиновые пули.

Газ в итоге попал на поле, где затронул игроков, тренерский штаб и судей, а также болельщиков с трибун, ближайших к входу. В такой ситуации арбитр принял решение прервать встречу, но она впоследствии не была продолжена.

Сообщается, что в давке погиб 57-летний болельщик «Химнасии и Эсгрима», у которого не выдержало сердце. Есть данные о поражении пулей оператора TyC Sport, который проводил съемку событий, выполняя свои профессиональные обязанности.

У организаторов матча есть подозрения, что на игру были проданы фальшивые билеты.