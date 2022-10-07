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Слезоточивый газ, жертвы, беснующиеся фанаты – на футбольном матче начался хаос

rus.postimees.ee
Слезоточивый газ, жертвы, беснующиеся фанаты – на футбольном матче начался хаос
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Болельщики «Химнасия и Эсгрима» после применения слезоточивого газа.
Болельщики «Химнасия и Эсгрима» после применения слезоточивого газа. Фото: Gustavo Garello

Поединок 23-го тура второй стадии аргентинской Примеры между командами «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс» оказался сорванным из-за скандала, якобы возникшего по вине полиции, сообщает sport.ua

Матч был остановлен на 9-й минуте. Чашу стадиона заволокло слезоточивым газом, который применила полиция. Этим они хотели успокоить разбушевавшихся болельщиков, которые не могли попасть на трибуны, несмотря на то, что у них имелись билеты. Также полиция применяла резиновые пули.

Газ в итоге попал на поле, где затронул игроков, тренерский штаб и судей, а также болельщиков с трибун, ближайших к входу. В такой ситуации арбитр принял решение прервать встречу, но она впоследствии не была продолжена.

Сообщается, что в давке погиб 57-летний болельщик «Химнасии и Эсгрима», у которого не выдержало сердце. Есть данные о поражении пулей оператора TyC Sport, который проводил съемку событий, выполняя свои профессиональные обязанности.

У организаторов матча есть подозрения, что на игру были проданы фальшивые билеты.

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