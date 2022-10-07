Хореограф Илья Авербух рассказал «Р-Спорту», что в телепроекте «Ледниковый период» будет затронута тема войны в Украине, пишет news.ru. Экс-фигурист считает, что номера должны быть актуальными.
За гранью реальности. На шоу «Ледниковый период» поставят танец на тему войны
За гранью реальности. На шоу «Ледниковый период» поставят танец на тему войны
«Конкретных номеров [на тему войны] мы не делаем, но эту тему затрагиваем. Даже в первом эпизоде будет номер на эту тему. Конечно, время сложное. Время, когда мы все мобилизуемся, но я считаю, что такие программы как телешоу, не только развлекательные, но еще и очень объединяющие. Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени», – сказал Авербух.
Также он высказался о возможной мобилизации участников проекта. По его словам, все участники шоу – вместе со страной, и никуда не исчезают.
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