Отопительный сезон уже начался, поздняя осень незаметно перейдет в зиму, и новые счета за отопление, электричество и газ никого не обрадуют. Пустые квартиры, принадлежащие россиянам, беспокоят председателей квартирных товариществ и тревожат соседей. Не пора ли прибегнуть к радикальным мерам и экспроприировать ставшую не нужной собственность?
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Квартиры-призраки в Ида-Вирумаа: квартирные товарищества бьют тревогу