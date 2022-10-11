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Квартиры-призраки в Ида-Вирумаа: квартирные товарищества бьют тревогу

Владельцы-россияне часто не платят за «коммуналку»
Вера Копти
Квартиры-призраки в Ида-Вирумаа: квартирные товарищества бьют тревогу
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Кохтла-Ярве.
Кохтла-Ярве. Фото: Olga Lebedeva/Postimees

Отопительный сезон уже начался, поздняя осень незаметно перейдет в зиму, и новые счета за отопление, электричество и газ никого не обрадуют. Пустые квартиры, принадлежащие россиянам, беспокоят председателей квартирных товариществ и тревожат соседей. Не пора ли прибегнуть к радикальным мерам и экспроприировать ставшую не нужной собственность?

Очень хочется надеяться, что государство найдет способ снять санкционные ограничения на банковские операции по оплате хозяйственных затрат квартирных собственностей, принадлежащих лицам, проживающим в России. Эта проблема касается не только и не столько жителей России, имеющих квартиры в Эстонии, но и очень многих обычных собственников квартир, проживающих в таких домах, а также квартирные товарищества, на плечи которых может лечь непосильное финансовое бремя. Особенно это актуально в Ида-Вирумаа.

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