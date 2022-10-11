Квартиры-призраки в Ида-Вирумаа: квартирные товарищества бьют тревогу

Очень хочется надеяться, что государство найдет способ снять санкционные ограничения на банковские операции по оплате хозяйственных затрат квартирных собственностей, принадлежащих лицам, проживающим в России. Эта проблема касается не только и не столько жителей России, имеющих квартиры в Эстонии, но и очень многих обычных собственников квартир, проживающих в таких домах, а также квартирные товарищества, на плечи которых может лечь непосильное финансовое бремя. Особенно это актуально в Ида-Вирумаа.