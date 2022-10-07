Миф и реальность: как на самом деле получить выгоду от смены пакета универсальной услуги

Условия смены пакета универсальной услуги создают возможность для тех, кто следит за биржевыми ценами, сопоставить биржевую цену с ценой на универсальную услугу и на основании этого в конце месяца сделать выбор в пользу того или иного пакета.

«До конца этого года у клиентов Eesti Energia есть период без риска. Другими словами, вы можете в любое время в течение месяца решить перейти либо на биржу, либо на универсальную услугу, и если вы сделаете это не менее чем за семь дней до конца месяца, весь месяц будет засчитан в счет пакета, который вы выбрали», – пишет Марио Кадастик в своем посте в Facebook.

«Поэтому если к 21 октября будет ясно, что биржевая цена дороже универсальной услуги, то последние десять дней вряд ли что-то кардинально изменят и можно переходить на универсальную услугу. Однако, если вы, очевидно, справились лучше и получили среднюю цену ниже универсальной услуги, то, поздравляю, продолжайте оставаться на бирже», – пишет Кадастик.

Поэтому если к 21 октября будет ясно, что биржевая цена дороже универсальной услуги, то последние десять дней вряд ли что-то кардинально изменят и можно переходить на универсальную услугу Марио Кадастик