В соцсетях распространяется информация, что потребитель может выбрать, какая цена на электроэнергию дешевле в текущем месяце, универсальная услуга или биржа, и позволить выписать счет задним числом на начало месяца за более дешевую электроэнергию. Eesti Energia говорит, что все-таки это так не работает.
Миф и реальность: как на самом деле получить выгоду от смены пакета универсальной услуги
Условия смены пакета универсальной услуги создают возможность для тех, кто следит за биржевыми ценами, сопоставить биржевую цену с ценой на универсальную услугу и на основании этого в конце месяца сделать выбор в пользу того или иного пакета.
«До конца этого года у клиентов Eesti Energia есть период без риска. Другими словами, вы можете в любое время в течение месяца решить перейти либо на биржу, либо на универсальную услугу, и если вы сделаете это не менее чем за семь дней до конца месяца, весь месяц будет засчитан в счет пакета, который вы выбрали», – пишет Марио Кадастик в своем посте в Facebook.
«Поэтому если к 21 октября будет ясно, что биржевая цена дороже универсальной услуги, то последние десять дней вряд ли что-то кардинально изменят и можно переходить на универсальную услугу. Однако, если вы, очевидно, справились лучше и получили среднюю цену ниже универсальной услуги, то, поздравляю, продолжайте оставаться на бирже», – пишет Кадастик.
Поэтому если к 21 октября будет ясно, что биржевая цена дороже универсальной услуги, то последние десять дней вряд ли что-то кардинально изменят и можно переходить на универсальную услугу
Марио Кадастик
Таким образом, по словам Кадастика, есть три месяца, в течение которых вы можете относительно без риска принять решение и наблюдать за тем, что происходит с ценой на универсальную услугу, а что с биржевой ценой и что это означает на практике.
По словам руководителя эстонского рынка Eesti Energia Даяны Тийтсаар, так это не работает.
«Мы хотим, чтобы каждый клиент тщательно обдумывал свой выбор договора на электроэнергию. Чтобы ни одному клиенту Eesti Energia не пришлось в спешке принимать решение об отказе от универсальной услуги или присоединении к ней, мы пошли навстречу нашим клиентам и предлагаем возможность присоединиться к универсальной услуге до конца 2022 года, чтобы она применялась задним числом с начала месяца», – сказала Тийтсаар.
Тийтсаар поясняет, что если клиент, например, изначально отказывается перейти на универсальную услугу в октябре, но все же решит присоединиться к ней в середине ноября, цена универсальной услуги будет применяться задним числом с начала ноября.
Если клиент, например, изначально отказывается перейти на универсальную услугу в октябре, но все же решит присоединиться к ней в середине ноября, цена универсальной услуги будет применяться задним числом с начала ноября.
Даяна Тийтсаар
Тийтсаар подчеркнула, что при переходе на другие пакеты, в том числе при переходе с универсальной услуги на биржевой пакет, такой опции нет. В этом случае цена нового пакета по-прежнему будет действовать для клиента Eesti Energia с начала следующего месяца.
«Если клиент хочет сменить поставщика электроэнергии или заключить договор общей услуги, надо уведомить об этом не менее чем за семь дней до конца месяца. В этом случае мы сможем начать рассчитывать цену нового договора с начала следующего месяца», – сказала Тийтсаар.
Это правило также оставляет возможность перейти на универсальную услугу в октябре, а если в конце ноября будет видно, что она все-таки невыгодна, с начала декабря снова перейти на биржевой пакет.
«В декабре посмотрите снова и, если нужно, задним числом перейдете на весь декабрь на универсальную услугу», – сказала Кадастик.