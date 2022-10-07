Возможное возвращение российских и белорусских спортсменов и чиновников в международную спортивную жизнь вызывает все больше напряжения. Помимо шахмат, бокса и лыж, в центре внимания оказался и бобслей.
Ни за какие деньги! Латвийские чиновники отказались быть в одном комитете с россиянином
Совсем недавно состоялись выборы комитета в Федерации бобслея и скелетона (IBSF), причем в двух случаях был избран и россиянин Сергей Пархоменко.
Это решение вызвало сильное возмущение в IBSF, и спортивные чиновники из Латвии и Великобритании решили выразить свою позицию, подав в отставку со своих новых должностей.
И Кристапс Котанс, и Ян Ричардсон, избранные вместе с Пархоменко в комитет IBSF по параспорту, решили снять свои кандидатуры из-за россиянина. Портал Insidethegames пишет, что заявления на увольнение подали еще четверо чиновников подали документы на увольнение.
В письме, направленном президенту IBSF Иво Ферриану, Котанс обосновал свою отставку военными действиями в Украине.
«Международный олимпийский комитет выступил с глобальным осуждением этой войны, и необъяснимо, что IBSF не отвечает тем же. Те, кто утверждает, что решения российского правительства не стоит связывать со спортом, очень наивны», — пояснил он.
«Нет никакой разницы между международным спортивным миром и пропагандистской машиной российского правительства. Представитель России, избранный в комитет по параспорту, до сих пор находится на службе в Российской Армии. Эта ситуация для нас совершенно неприемлема, поэтому мы приняли решение выйти из комитета по параспорту и не намерены сотрудничать с российскими представителями до тех пор, пока продолжается российское вторжение в Украину», — написал Котанс.
Пархоменко был избран также и в комитет, занимающийся календарными вопросами IBSF, чиновники Латвии и Британии также подали заявления об отставке и из него.
"Весь цивилизованный мир осуждает зверства агрессора в Украине и борется с ними. Исходя из этого, ситаю невозможным для себя находиться в одном комитете с капитаном российской армии - государства-агрессора», — сказал латвийский чиновник Зинтис Экманис, также подавший заявку на увольнение.
Латвийская федерация также отправила в IBSF официальное обращение, в котором пишется, что их представители ни за какие деньги не останутся в комитете, где Россия имеет своего представителя.
И хотя российские чиновники могут входить в состав IBSF, спортсменов это не касается. Международный запрет на соревнования распространяется также на спортсменов из Беларуси.