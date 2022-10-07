Планы на 2023 год: работникам здравоохранения повысят зарплаты, улучшится подготовка к кризисам

«Обеспечение доступности услуг здравоохранения хотя бы на текущем уровне требует от нас инвестиций в медицинских работников. Поэтому в бюджете мы предусмотрели финансирование для покрытия будущего коллективного договора медицинских работников, чтобы иметь возможность в следующем году повысить заработную плату медицинским работникам не менее чем на 15 процентов», – сказал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.

«Я считаю важным, чтобы временная мера по компенсации больничных со второго дня болезни, стала постоянной. Поэтому я представил соответствующий законопроект правительству и надеюсь на его скорое одобрение Кабинетом министров, – добавил министр Петерсон. – По рекомендации Ученого совета и при поддержке центральных объединений профсоюзов и работодателей в бюджете Больничной кассы учтено то, что компенсации по больничным будут выплачиваться и дальше. Это позволяет человеку оставаться дома, почувствовав первые признаки болезни, и спокойно вылечиться, не теряя при этом значительной части своего дохода».

При увеличившемся сегодня количестве больничных листов сумма компенсаций оценивается в 30 миллионов в год.