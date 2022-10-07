Всего в бюджете 2023 года на здравоохранение запланировано почти 2,4 миллиарда евро. Увеличение поступлений государственного социального налога и отчислений за неработающих пенсионеров позволяют профинансировать будущий коллективный договор медицинских работников, сохранить доступность медицинских услуг как минимум на текущем уровне и повысить готовность системы к кризисам.
Планы на 2023 год: работникам здравоохранения повысят зарплаты, улучшится подготовка к кризисам
«Обеспечение доступности услуг здравоохранения хотя бы на текущем уровне требует от нас инвестиций в медицинских работников. Поэтому в бюджете мы предусмотрели финансирование для покрытия будущего коллективного договора медицинских работников, чтобы иметь возможность в следующем году повысить заработную плату медицинским работникам не менее чем на 15 процентов», – сказал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.
«Я считаю важным, чтобы временная мера по компенсации больничных со второго дня болезни, стала постоянной. Поэтому я представил соответствующий законопроект правительству и надеюсь на его скорое одобрение Кабинетом министров, – добавил министр Петерсон. – По рекомендации Ученого совета и при поддержке центральных объединений профсоюзов и работодателей в бюджете Больничной кассы учтено то, что компенсации по больничным будут выплачиваться и дальше. Это позволяет человеку оставаться дома, почувствовав первые признаки болезни, и спокойно вылечиться, не теряя при этом значительной части своего дохода».
При увеличившемся сегодня количестве больничных листов сумма компенсаций оценивается в 30 миллионов в год.
Государство также планирует дополнительное финансирование процессов, позволяющих улучшить взаимодействие внутри сектора здравоохранения и его готовность к кризисным ситуациям, как в связи с возможными будущими пандемиями, так и в рамках подготовки к защите Эстонии. К таким мерам относится, например, повышение эффективности деятельности Департамента здоровья, направленной на преодоление кризисов, за счет дополнительных 2,6 миллионов евро. Чтобы помочь учреждениям здравоохранения справиться с неожиданно возросшими общими расходами, будет увеличена составляющая общих расходов в цене услуг, финансируемых Больничной кассой.
С 2023 года гарантировано ежегодное постоянное финансирование в размере 1,1 миллиона евро для сохранения генетических образцов. Ранее для этого следовало ежегодно подавать отдельные заявки.
В ближайшие четыре года планируется инвестировать порядка 10 миллионов евро во внедрение системы страхования пациентов и компенсации возможных убытков. С июля 2024 года заработает система страхования пациентов, благодаря которой лучше гарантируется безопасность пациентов и упрощается получение компенсации в случае возможного ущерба.
Кроме того, в бюджете 2023 года выделено 14,4 млн евро на оказание медицинских услуг военным беженцам из Украины. Большинство прибывших в Эстонию украинских военных беженцев к настоящему времени уже получили медицинскую страховку и имеют доступ к необходимым медицинским услугам, как и другие жители Эстонии.
На поддержку деятельности Больничной кассы в 2023 году из государственного бюджета будет выделен 131 миллион евро. Согласно прогнозам, увеличение выплат за неработающих пенсионеров составит 34,3 миллиона евро, а доля медицинского страхования из поступлений социального налога вырастет на 239 миллионов евро. Всего на здравоохранение в государственном бюджете на 2023 год запланировано почти 2,4 миллиарда евро.