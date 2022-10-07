Коррупционный скандал: Алена Казакова уволилась из управы Кохтла-Ярве

Мэр города Тоомас Наэль заявление об отставке удовлетворил. В настоящее время фамилия Казаковой отсутствует в списке служащих на официальном сайте города, при этом на главной странице рабочие контакты уже экс-чиновницы по-прежнему доступны.

Казакова стала помощником мэра Кохтла-Ярве по Ахтмеской и Оруской частям города в начале января этого года, до этого она работала в управе главным специалистом по защите прав детей.