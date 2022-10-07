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Коррупционный скандал: Алена Казакова уволилась из управы Кохтла-Ярве

rus.postimees.ee
Коррупционный скандал: Алена Казакова уволилась из управы Кохтла-Ярве
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Алена Казакова после освобождения из Вируской тюрьмы.
Алена Казакова после освобождения из Вируской тюрьмы. Фото: Матти Кямяря

Алена Казакова, получившая статус подозреваемой по уголовному делу с участием предпринимателя Николая Осипенко, подала в отставку с поста помощника мэра Кохтла-Ярве по Ахтмеской и Оруской частям города.

Эту информацию в пятницу Rus.ERR подтвердила городской секретарь Кохтла-Ярве Анна Генералова.

Мэр города Тоомас Наэль заявление об отставке удовлетворил. В настоящее время фамилия Казаковой отсутствует в списке служащих на официальном сайте города, при этом на главной странице рабочие контакты уже экс-чиновницы по-прежнему доступны.

Казакова стала помощником мэра Кохтла-Ярве по Ахтмеской и Оруской частям города в начале января этого года, до этого она работала в управе главным специалистом по защите прав детей.

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