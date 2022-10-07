Жители Эстонии боятся ядерной войны меньше, чем остальная Европа

Проведенное недавно в странах ЕС исследование Евробарометра показывает, что более половины граждан ЕС довольны реакцией ЕС на вторжение России в Украину. Эстония входит в число тех четырех стран, где уровень одобрения ниже всего, более половины населения недовольно реакцией ЕС. Кроме Эстонии, уровень недовольства также высок в Греции, на Кипре и в Словении, отмечает Kantar Emor.

Эстоноземельцы гораздо больше довольны реакцией правительства Эстонии – удовлетворение выразили 64 процента эстоноземельцев. Сильнее всего реакцию своего правительства одобряют жители Финляндии (88 процентов).

Из потенциальных последствий войны в Украине жители Эстонии сильнее всего (44 процента) боятся расширения военных действий на территорию Эстонии. Этот страх является также самым сильным в Латвии (47 процентов) и Литве (49 процентов).

Менее четверти эстоноземельцев рассматривает в качестве угрозы ядерную войну. В то же время, их южные соседи гораздо сильнее беспокоятся из-за риска ядерной войны – в Латвии 39 процентов населения боятся, что начнется ядерная война, а в Литве 46 процентов. В Швеции этот страх выразили 37 процентов населения. Четверть эстоноземельцев боится также, что война может распространиться и на другие страны Европы – этот страх сильнее всего в Дании и Швеции, где этого сценария боится более половины населения. Инфляция беспокоит 28 процентов эстоноземельцев, что ниже среднего показателя в ЕС (36 процентов).