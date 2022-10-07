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Жители Эстонии боятся ядерной войны меньше, чем остальная Европа

BNS
Жители Эстонии боятся ядерной войны меньше, чем остальная Европа
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP/Scanpix

Менее четверти эстоноземельцев рассматривает ядерную войну как угрозу. Также жители Эстонии гораздо больше довольны реакцией собственного правительства на войну в Украине, чем реакцией ЕС. Такие выводы демонстрируют результаты проведенного летом исследования.

Проведенное недавно в странах ЕС исследование Евробарометра показывает, что более половины граждан ЕС довольны реакцией ЕС на вторжение России в Украину. Эстония входит в число тех четырех стран, где уровень одобрения ниже всего, более половины населения недовольно реакцией ЕС. Кроме Эстонии, уровень недовольства также высок в Греции, на Кипре и в Словении, отмечает Kantar Emor.

Эстоноземельцы гораздо больше довольны реакцией правительства Эстонии – удовлетворение выразили 64 процента эстоноземельцев. Сильнее всего реакцию своего правительства одобряют жители Финляндии (88 процентов).

Из потенциальных последствий войны в Украине жители Эстонии сильнее всего (44 процента) боятся расширения военных действий на территорию Эстонии. Этот страх является также самым сильным в Латвии (47 процентов) и Литве (49 процентов).

Менее четверти эстоноземельцев рассматривает в качестве угрозы ядерную войну. В то же время, их южные соседи гораздо сильнее беспокоятся из-за риска ядерной войны – в Латвии 39 процентов населения боятся, что начнется ядерная война, а в Литве 46 процентов. В Швеции этот страх выразили 37 процентов населения. Четверть эстоноземельцев боится также, что война может распространиться и на другие страны Европы – этот страх сильнее всего в Дании и Швеции, где этого сценария боится более половины населения. Инфляция беспокоит 28 процентов эстоноземельцев, что ниже среднего показателя в ЕС (36 процентов).

77 процентов эстоноземельцев считают вторжение России в Украину угрозой для европейской безопасности. В Латвии этого мнения придерживаются 77 процентов, в Литве 86 процентов, а в Финляндии 90 процентов. В качестве непосредственной угрозы для безопасности своей страны военные действия рассматривают также 77 процентов эстоноземельцев. В Латвии этого мнения придерживаются 76 процентов, а в Литве 86 процентов. Больше всего согласны с этим утверждением жители Польши (92 процента).

Во всех странах ЕС большинство населения считает, что следует усилить оборонное сотрудничество на уровне ЕС – с этим утверждением согласны 84 процента граждан ЕС и восемь человек из десяти в Эстонии.

В связи с военными действиями в этом году обострился энергетический кризис. 77 процентов населения Эстонии считают, что ЕС должен как можно скорее сократить зависимость от российских энергоносителей. С тем, что ЕС следует в крупном объеме инвестировать в возобновляемые источники энергии, например, ветряную или солнечную энергетику, согласны 82 процента. В том числе 69 процентов уверены, что возобновляемая энергия в отдаленной перспективе позволит ограничить рост цен на потребление энергии.

Стандартное исследование Евробарометра прошло этим летом одновременно в 27 странах ЕС. В Эстонии в нем участвовали 1026 жителей страны в возрасте от 15 лет.

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