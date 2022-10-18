Обзор ⟩ Пытка очередями и отказы с эстонской стороны: как украинцы бежали от российской мобилизации и войны

Фактически люди бегут и от украинской, и от российской мобилизации. За кого они? Неясно. Волонтер и НКО «Друзья Мариуполя» Александра Аверьянова, через которую мы выходили на контакт с беженцами, сказала, что всегда надо учитывать контекст того, что фактически эти люди восемь лет были на войне. «Обычно они говорят, что не хотят воевать ни за тех, ни за других. За восемь лет перестанешь быть идейным», – говорит Аверьянова.

На момент разговора, Иван находился в Центре размещения для лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища в Вягева. Чтобы попасть в Швейцарию, ему и его семье пришлось запросить международную защиту, а потом от нее отказаться. Тогда у них будет 72 часа, чтобы покинуть страну. Сейчас Иван с семьей уже в Швейцарии.

Почему семью, которая проживала на территории Украины до 24 февраля рассматривали не как военных беженцев, имеющих право на получение временной защиты в Эстонии и других странах ЕС, а как туристов? Законно ли это? За ответом на эти вопросы мы обратились в Департамент полиции и погранохраны.

Отвечает капитан полиции Нарвского пограничного пункта Андрус Сойоне

Чаще всего причиной отказа является то, что прибывшие хотят въехать в Эстонию на тех же основаниях, что и беженцы, но фактически давно проживают в России, а не приезжают в Эстонию из зоны боевых действий. Это означает, что человек уже жил в России до начала войны и хочет приехать в Эстонию по украинскому паспорту. В этом случае пересечение границы предотвращается.

Мы внимательно рассматриваем каждый отдельный случай, и, к сожалению, бывают ситуации, когда объяснения человека не соответствуют документам или другим доказательствам. Бывают ситуации, когда пограничники определяют, что люди не имеют права въезжать в Эстонию как беженцы, и если они все же хотят попасть в страну по биометрическому украинскому паспорту, используя право безвизового режима, пограничники могут более подробно расспрашивать о целях въезда в Эстонию, запрашивать подтверждающие документы, и в случае обоснованных подозрений, отказать во въезде в страну.

Также бывают случаи, когда мы на границе устанавливаем, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Об этом может свидетельствовать биография человека, а также то, что он говорит во время дополнительного собеседования при пересечении границы. Это также может привести к задержанию, если пограничники обнаружат, что человек им солгал.

К сожалению, невозможно привести подробные критерии того, каким именно образом на границе определяется, может ли пересекающий границу представлять угрозу общественному порядку или нет, потому что в противном случае мы бы облегчили пересечение границы людям с плохими намерениями. Наш совет лицам, пересекающим границу – всегда быть честными с пограничниками.

Мы сталкивались с ситуациями, когда людям советовали говорить неправду: то есть то, что, по мнению советчика, хотят услышать пограничники. Часто это означает, что человек, который иначе мог бы въехать в страну, вынужден развернуться с границы, потому что во время собеседования одна ложь влечет за собой другую. Мы не можем впустить человека в Эстонию, если понимаем, что значительная часть его слов – откровенная ложь.

Если человек чувствует, что его жизни угрожает опасность по возвращении, он может просить международной защиты. Во время процесса, в ходе которого человек ожидает подтверждения международной защиты, люди могут оставаться в Эстонии либо по месту жительства, найденного самостоятельно, либо в Центре размещения для лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища (в Вао или Вягева – прим.ред). Однако, если мы обнаружим, что лицо может быть опасным или действительно может захотеть покинуть Эстонию во время процесса, мы можем потребовать от суда, чтобы человек был задержан и помещен в закрытый центр. Но это единичные случаи.